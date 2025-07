São Paulo define situação de Lucas Moura para jogo contra o Bragantino

O São Paulo definiu a situação de Lucas Moura para o jogo desta quarta-feira (16) contra o Red Bull Bragantino. Ao que tudo indica, o veterano não será relacionado, com a expectativa de voltar contra o Corinthians no final de semana, no Morumbis.

Com dores no joelho desde maio, Lucas Moura está em acompanhamento constante no São Paulo. O clube adota cautela e não pretende apressar o retorno do jogador, justamente para evitar o agravamento do quadro. O jogador participa normalmente dos treinos com bola, mas segue um cronograma específico no SuperCT.

A comissão técnica e o departamento médico monitoram a evolução do atleta para que ele não volte a sentir dores ou desenvolva uma lesão mais séria.

Lucas foi desfalque no jogo contra o Flamengo, no retorno do Campeonato Brasileiro, e sequer viajou com a delegação para o Rio de Janeiro.

Lucas Moura está treinando normalmente com o restante do elenco (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Crespo evitou cravar sobre o retorno de Lucas Moura ao São Paulo

Hernán Crespo desconversou sobre os tópicos Lucas Moura e vinda de reforços durante a coletiva de imprensa após a derrota do Flamengo por 2 a 0 contra o São Paulo. O técnico foi questionado sobre a questão médica do veterano, mas evitou cravar retornos.

- Isso não é comigo, é com doutor. Quando se fala de Lucas Moura ou que estão fora, é com doutor - explicou Hernán Crespo.

O São Paulo tem uma missão difícil nesta quarta-feira (16), em Bragança Paulista, quando vai encarar o RB Bragantino pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não vence o Massa Bruta fora de casa desde o Campeonato Paulista de 2019, ou seja, um jejum de seis anos, e precisa dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.