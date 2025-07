Lesão de Ryan Francisco acende alerta no planejamento do São Paulo

O São Paulo perdeu Ryan Francisco até o final do ano. O jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho e uma lesão no menisco. Promessa de Cotia, ele era visto como uma possibilidade para o ataque do Tricolor. Com o novo desfalque, Crespo pode ter um problema no planejamento do setor ofensivo.

Sem a Cria e sem Calleri, que, pelo mesmo problema, só volta no final do ano, agora o argentino terá apenas dois nomes para ocupar essa função: André Silva e Dinenno. isso pode ser um problema no planejamento do São Paulo. Além das opções escassas, existem jogos em que o próprio Crespo já disse que atletas como Dinenno não podem funcionar em algumas funções.

Contra o Flamengo, por exemplo, Crespo foi a campo com André Silva no ataque, com Oscar apoiando. No segundo tempo, Ryan Francisco entrou no lugar. Ao ser questionado sobre a ausência de Dinenno, reforço mais recente do Tricolor Paulista, o argentino alegou que o jogo não pedia um atleta com as características dele.

— Temos muito espaço para melhorar em termos ofensivos. Para mim, é claro que não era um jogo para Dinenno, porque eu pretendia atacar pela profundidade. Acho que Ryan e André Silva conseguiriam essa característica, Dinenno não tem — disse Crespo na ocasião.

O São Paulo espera o anúncio de Gonzalo Tapia, que chega emprestado pelo River Plate. No mais, a função de Gonzalo não é tanto de camisa 9. Dessa forma, o Tricolor pode adotar alguns caminhos para lidar com essa questão.

Ryan Francisco passará por cirurgia no joelho (Foto: Thiago Calil/AGIF)

Como o São Paulo pode lidar com lesão de Ryan?

O São Paulo tem dois caminhos. Um deles é buscar jogadores na base do Tricolor. Entre as opções, surgem nomes como Henrique Carmo, por exemplo. A outra é seguir no rodízio entre André Silva e Dinenno, mas de olho na temporada.

Quanto a buscar no mercado, no momento, ainda não se sabe se irá se movimentar. É esperado um zagueiro e um lateral-direito ainda, vistos como prioridade. Se o São Paulo buscar no mercado, a ideia é que traga alguém que venha sem custos, pensando no lado financeiro do clube.