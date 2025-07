O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino. O jogo acontece nesta quarta-feira, dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília). A partida será no Cícero de Souza Marques, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta terça-feira, o São Paulo começou com aquecimento e exercícios coordenativos de corrida. Hernán Crespo também comandou algumas atividades defensivas e ofensivas.

O Tricolor não terá Lucas Moura para o jogo desta quarta-feira (16). Com dores no joelho desde maio, Lucas Moura está em acompanhamento constante no São Paulo. O clube adota cautela e não pretende apressar o retorno do jogador.

Lucas Ferreira, que estava apresentando um quadro de dores no quadril desde a última semana, participou de parte do treinamento com o restante do elenco, mas ainda não deve ser opção.

Por outro lado, uma grande novidade será o retorno de Luciano. O camisa 10 estava suspenso contra o Flamengo, o que causou algumas mudanças até mesmo na escalação de Crespo contra o Flamengo, na derrota por 2 a 0 no final de semana.

São Paulo encara o Bragantino precisando se reerguer no Brasileirão (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Escalação do São Paulo contra o Bragantino

A escalação do São Paulo contra o Bragantino terá algumas mudanças pensando no jogo desta quarta-feira. Com a volta de Luciano, Crespo pode mudar um pouco o sistema ofensivo e até mesmo o meio de campo. Na última coletiva de imprensa, o argentino disse que pensará cada formação de acordo com o que o time pede para o momento.

Uma provável escalação do São Paulo é formada por Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Oscar, Alisson, Antonio e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.