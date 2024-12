São Paulo tem 2024 com menos ‘crias’ em campo e gera dúvidas sobre novas joias

Diante do Botafogo, na última partida da temporada, o São Paulo levou ao jogo três de suas principais joias das divisões de base dos últimos anos. William Gomes, que passou a integrar o principal desde o começo do ano, recebeu a companhia de Lucas Ferreira e Ryan Francisco, destaques do sub-20 campeões da Copa Do Brasil da categoria. Mas apesar dos nomes presentes na lista, o Tricolor teve um ano de pouco aproveitamento das suas "crias de Cotia" e gera dúvidas sobre o espaço na equipe de Luis Zubeldía para 2025.

O nome de William Gomes é o principal motivo que gera desconfiança sobre o espaço dos jovens jogadores no elenco são-paulino da próxima temporada. O atacante de 18 anos chegou a ser relacionado e entrou em campo em partidas importantes, como as quartas de final da Libertadores diante do mesmo Botafogo, mas logo depois amargou uma sequência sem entrar nos jogos.

Na reta final do Brasileirão, o São Paulo teve um desempenho abaixo do restante da competição e terminou com uma sequência de cinco jogos sem vencer. Gomes voltou a ter minutos em campo contra Atlético Mineiro, Grêmio, {Juventude} e na rodada final contra o alvinegro carioca. A rodada final foi o único jogo que atuou como titular e deixou um gol no Nilton Santos. Contra o Juventude, entrou em campo por 26 minutos e anotou uma assistência para o gol de Luciano no MorumBis.

William Gomes deu uma assistência no duelo contra o Juventude. Foto: Anderson Romao/AGIF

Na coletiva após a partida do Rio de Janeiro, Zubeldía explicou o que é preciso para que o atacante seja mais utilizado na próxima temporada, reforçando os aspectos de melhoria tática do jogador.

- Nesta situação pontual dos jovens, nesse caso do William Gomes, creio que a responsabilidade do treinador e jogador 50% a 50%. Ele tem que treinar bem, melhorar em alguns aspectos. Ele tem um vínculo importante com o gol, marcou três [gols] na temporada e isso é um bom dado. [...] No processo com a bola ainda está faltando interpretar situações de posicionamento, controlar melhor a bola. À medida que eu pense que ele tem que jogar, ele vai jogar - afirmou o treinador.

Joias usadas em 2023

No último ano, o Tricolor teve em campo atletas que saíram das divisões de base e tiveram mais minutos e mais sucesso em campo. Ao longo do ano, o São Paulo teve sete atletas que haviam saído da base há pouco tempo e que fizeram mais de dez jogos ao longo da temporada. Em 2024, foram quatro nomes a atingir a marca, com a ressalva que nenhum deles estava em sua temporada de estreia. O próprio William Gomes havia entrado em campo em três jogos em 2023. Desta vez, chegou a 16 jogos.

Patryck Lanza, lateral, é um dos nomes que já ganhou oportunidades desde a temporada passada. Saiu de 12 para 18 jogos na temporada. Por outro lado, Rodriguinho havia disputado 14 jogos, contra apenas sete na atual temporada.

Patryck Lanza em treino do São Paulo. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

O ano passado ainda contou com promessas que foram concretizadas e fizeram sucesso no São Paulo, como o zagueiro Beraldo, hoje no PSG, Welington, que se despediu do clube e jogará pelo Southampton em 2025, e Nathan Mendes, lateral que defende o RB Bragantino atualmente.

Neste ano, nenhum novo nome saindo do sub-20 foi lançado pelo clube para atuar com o elenco principal ao longo da temporada. Além da dupla Lucas Ferreira e Ryan Francisco, Igão foi outro destaque do sub-20 relacionado para o último compromisso da temporada. Ryan foi o único a entrar em campo, no minuto final da partida no Nilton Santos.

Com um elenco campeão da Copa do Brasil sub-20 e finalista do Paulistão da categoria, Zubeldía terá bons nomes para observar e, quem sabe, utilizar ao longo da temporada. A primeira grande competição será a Copinha, que começa no dia 2 de janeiro e tem sua final marcada para o dia 25, aniversário da cidade de São Paulo.