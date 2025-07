São Paulo: Ryan Francisco sofre grave lesão e passará por cirurgia

O São Paulo tem um grande problema pela frente. Ryan Francisco, que tem posto de promessa, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante o treino desta terça-feira, dia 15 de julho, no SuperCT.

A lesão de Ryan Francisco aconteceu na última parte do treinamento. O atleta deixou a atividade imediatamente e foi encaminhado para o hospital Albert Einstein. Lá, passou por uma ressonância magnética que apontou as lesões. Agora, precisará passar por cirurgia.

O jogador tem status de promessa. Neste ano, a joia foi artilheira da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ryan também foi eleito o melhor jogador da competição. Após a conquista foi promovido ao profissional.

Nesta temporada pelo São Paulo, Ryan Francisco disputou 16 jogos e balançou as redes três vezes até aqui.

Ryan Francisco foi eleito o melhor jogador da Copinha neste ano (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

Lesão abre problema no ataque do São Paulo

A lesão de Ryan Francisco pode abrir um novo problema no ataque do São Paulo. Sem Calleri, que também passou por cirurgia no LCA, o Tricolor tinha somente André Silva e a joia para a posição. Agora, Crespo pode encontrar alguns problemas.

O São Paulo atravessa uma fase complicada. Na espera das decisões pela Libertadores e Copa do Brasil, está na 15ª posição do Brasileirão, com apenas duas vitórias na edição.