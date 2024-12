São Paulo tenta barrar saída de Luciano, que tem propostas de clubes de fora

O atacante Luciano, artilheiro do São Paulo em 2024 com 18 gols, está atraindo interesse do mercado internacional e pode se despedir do Tricolor assim que a próxima janela de transferências estiver aberta.

Segundo o Lance! apurou, Luciano tem propostas de clubes da Arábia Saudita, do Catar e do México. Embora tenha contrato com o São Paulo até o fim de 2026, Luciano avalia que este pode ser o momento ideal para atuar fora do Brasil e garantir estabilidade financeira na reta final de sua carreira.

Luciano tem propostas do exterior e pode deixar o São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

O São Paulo não quer a saída do jogador e vai trabalhar para segurar o atleta enquanto for possível. O camisa 10 é peça-chave no elenco tricolor desde sua chegada em 2020, acumulando 261 partidas e 85 gols. Pelo clube paulista, Luciano conquistou o Campeonato Paulista de 2021, a Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa do Brasil neste ano.



— A direção sabe o que eu penso de Luciano, o Luciano sabe o que eu penso dele. O Luciano ficar não é condicionante para vir outro jogador ou não — falou o treinador do São Paulo, Luis Zubeldía.

No ano passado, Luciano recusou propostas tentadoras para permanecer no São Paulo e realizar o sonho de conquistar a Copa do Brasil.

Agora, no entanto, o cenário parece diferente. Após se consolidar como um dos principais jogadores do elenco, Luciano enxerga uma possível transferência como uma oportunidade tanto esportiva quanto financeira. Os altos valores oferecidos por essas equipes são superiores ao que o São Paulo paga ao atacante atualmente.

Apesar do desejo de manter Luciano no elenco, o São Paulo está ciente das dificuldades de competir financeiramente com as propostas do exterior. A saída do atacante representaria um grande desafio para o clube, que precisaria buscar um substituto à altura para 2025.