Mercado da Bola: Nestor, do São Paulo, é anunciado por clube da Série A

O meio-campista Rodrigo Nestor foi anunciado pelo Bahia nesta quinta-feira (9). O jogador chega com um contrato de empréstimo de uma temporada, que prevê cláusula de obrigação de compra caso cumpra as metas estabelecidas.

Nestor desembarcou na capital baiana na noite de segunda-feira (6) ao lado do outro meia anunciado pelo Esquadrão, Michel Araujo, que era seu companheiro no São Paulo. Ambos se apresentaram ao CT Evaristo de Macedo na terça-feira, passaram por exames médicos e já treinaram com o elenco tricolor.

Nestor assinou por empréstimo com obrigação de compra por metas. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

O jogador era um desejo antigo do Tricolor Baiano e do Grupo City (CFG). Desde os últimos meses de 2024, o grupo que é dono da SAF do Bahia monitorava a situação do atleta, por entender que Rodrigo Nestor se encaixa no perfil do futebol praticado no CFG e será utilizado pelo técnico Rogério Ceni.

O meia será comandado novamente pelo ex-goleiro do São Paulo. No clube paulista, os dois trabalharam juntos entre 2021 e 2023. Foi neste período, em 2022, que o meia teve sua temporada mais consistente da carreira, tendo disputado 62 partidas, com oito gols e 11 assistências.

Na última temporada, sob o comando de Thiago Carpini e Luis Zubeldía, Rodrigo Nestor perdeu espaço e deixou de ser protagonista no Tricolor. Disputou 38 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

O elenco do Bahia se reapresentou na terça-feira e o grupo viaja na quinta (9) para Girona, na Espanha, onde fará sua pré-temporada. Pelo segundo ano consecutivo, o Bahia se prepara para a temporada no centro de treinamento de outra equipe integrante do CFG. Em 2024, viajou para a Inglaterra e utilizou as instalações do Manchester City.

O Esquadrão utilizará a equipe sub-20 nas primeiras três ou quatro rodadas do Campeonato Baiano, justamente por conta da viagem do elenco principal para Girona. A expectativa é que a equipe retorne ao Brasil no dia 20 de janeiro.

Nestor e o elenco terão um compromisso importante no dia 18 de fevereiro, quando o Esquadrão desembarca na Bolívia para enfrentar o The Strongest pela Libertadores. O Bahia briga por uma vaga na fase de grupos da competição.