O São Paulo inaugurou algumas mudanças no seu Centro de Treinamento no final de semana. Com a renovação do acordo de patrocínio da Superbet, patrocinadora máxima do clube, o CT do Tricolor passa a se chamar oficialmente de SuperCT.

continua após a publicidade

A detenção dos naming rights do time do Morumbis era algo previsto no acordo de renovação entre a patrocinadora e o São Paulo. Além disso, o Lance! apurou que a casa de apostas também fez algumas mudanças na parte interna, como faixas de decoração.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Para oficializar a mudança do nome e o novo letreiro, foi promovido um jogo entre ídolos no final de semana. A partida comemorativa contou com a presença de jogadores como Cafu e Lugano.

continua após a publicidade

CT do São Paulo passou por mudança no nome (Foto: Divulgação)

O anúncio da renovação foi feito em abril deste ano. O novo contrato pode render até R$ 1 bilhão ao Tricolor. Por ano, o valor gira em torno dos R$ 678 milhões ao longo das 6 temporadas previstas. Na época, o Lance! apurou que esta mudança no naming rights do centro de treinamento estava prevista desde o ínicio das conversas.

➡️ Gonzalo Tapia chega ao Brasil para assinar com o São Paulo

O primeiro acordo com a casa de apostas foi acertado para ser válido a partir de 2024. Na época, foi fechado por R$ 156 milhões e duração de três anos. A marca substituiu um espaço que antes era ocupado por outra casa de apostas, a Sportsbet.io.

continua após a publicidade

A Superbet foi a segunda empresa anunciada oficialmente como patrocinadora visando o 'Projeto do Centenário' do clube. Em outubro do ano passado, o São Paulo anunciou a renovação com a Ademicon.