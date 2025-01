Mercado da bola: com Nestor, São Paulo já tem 11 saídas confirmadas; veja

O São Paulo inicia sua preparação para a temporada de 2025 nesta quinta-feira, 9, com o elenco em transformação. Após a despedida de Rodrigo Nestor, que foi para o Bahia, o clube chegou à marca de 11 jogadores que já deixaram a equipe para este ano.

Entre as saídas estão nomes como o lateral-esquerdo Welington, que acertou transferência para o Southampton, da Premier League, o argentino Galoppo, que foi para o River Plate-ARG, Rafinha, que voltou ao Coritiba para encerrar a carreira, Wellington Rato, vendido para o Vitória, e o norte-irlandês Jamal Lewis, devolvido ao Newcastle após lesão. Nikão, que estava emprestado ao Athletico-PR, também deixou o clube com o fim do contrato.

No setor defensivo, a lista de mudanças inclui o lateral-direito Raí Ramos, que acertou sua ida ao Atlético-GO, e Matheus Belém, que foi para a Chapecoense em busca de mais experiência. Já o volante Jhegson Méndez e o lateral Orejuela estão em negociações para rescisões amigáveis, pois não fazem parte dos planos do técnico Luis Zubeldía.

Outros jogadores seguem em situações indefinidas, como Liziero, que pode acertar com o Sport, e Luan, que busca novos ares após uma década no clube. Michel Araújo, por sua vez, está com saída encaminhada para o Bahia.

Rodrigo Nestor foi para o Bahia por empréstimo de um ano (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Além disso, o São Paulo confirmou as saídas de jogadores como Caio Matheus (Coritiba) e Pedro Vilhena (Ponte Preta).

A diretoria segue no mercado, mas a reformulação já demonstra a busca do clube por um novo perfil para a temporada 2025. Após trazer o meia Oscar, o Tricolor já tem tudo acertado para contratar Enzo Díaz, do River Plate, por empréstimo, e assinou um pré-contrato com o também lateral esquerdo Wendell, do Porto.

Zubeldía gostaria de ter pelo menos mais dois jogadores: um centroavante e um jogador de lado de campo, também para o ataque.