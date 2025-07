Dupla de promessas do São Paulo desce para Sub-20

A dupla de atacantes Lucca e Henrique Carmo voltaram para o Sub-20 nesta semana. O São Paulo não terá as promessas para o jogo contra o Bragantino, nesta quarta-feira. Isso porque os dois já viajaram com as Crias de Cotia para Minas Gerais, onde enfrentarão o Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20 no mesmo dia.

Isso não significa que os jogadores não voltarão para o profissional. Lucca, por exemplo, esteve no banco contra o Flamengo no final de semana. É tudo uma fase de transição.

Tanto Lucca quanto Henrique são vistos como promessas pelo Tricolor Paulista. Lucca tem 17 anos e chamou atenção do profissional ainda com Zubeldía no comando. Autor de gol em jogo pela Libertadores, contra o Libertad, e titular pela primeira vez contra o Vasco, há pouco mais de um mês, deve seguir neste processo de transição.

Henrique Carmo foi relacionado entre os profissionais pela primeira vez neste ano também.

Henrique Carmo estreou pelo profissional do São Paulo contra o Vitória no Brasileirão. (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc)

São Paulo busca encerrar longo jejum contra o RB Bragantino

Mesmo sem a dupla de promessas, o São Paulo tem uma missão difícil nesta quarta-feira (16), em Bragança Paulista, quando vai encarar o RB Bragantino pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não vence o Massa Bruta fora de casa desde o Campeonato Paulista de 2019, ou seja, um jejum de seis anos, e precisa dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

A última vitória como visitante já faz tanto tempo que Antony ainda estava na equipe tricolor, assim como Helinho, Hernanes e Thiago Volpi. Na ocasião, o São Paulo venceu os mandantes por 2 a 0, com gols de Pablo e Arboleda. De lá para cá, as equipes paulistas se enfrentaram em oito oportunidades na casa do Bragantino, com cinco vitórias do time da casa e três empates.