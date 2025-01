Entenda como Oscar pode ir na contramão de James Rodríguez e melhorar meio do São Paulo

Tratado como a principal contratação do São Paulo na temporada 2025, o meia Oscar fará sua primeira aparição como jogador do Tricolor durante a pré-temporada do clube nos Estados Unidos. O elenco se reapresenta e embarca nesta quarta-feira (8) para a Flórida.

Retornando ao time que o formou mais de dez anos após sua passagem, o meio-campista chegará com a responsabilidade de "transformar" o status de "jogador midiático" do São Paulo após seu antecessor, James Rodríguez, ter uma passagem conturbada e sem deixar saudades. O histórico recente dos atletas mostra que, com o brasileiro, o roteiro pode ser mais positivo e Oscar tem capacidade de melhorar o nível do meio-campo do Tricolor.

Oscar diputou 122 partidas e participou de 103 gols pelo Shangai Port. (Foto: Instagram/Reprodução)

E a primeira etapa a ser cumprida para ser um nome que se destaque, de fato, é a frequência que o jogador entra em campo. James Rodríguez ficou marcado pelos longos períodos encostado no clube e sem atuar. A exceção só é percebida nas partidas da seleção colombiana, onde o meia manteve a constância de se destacar.

A efeito de comparação, Oscar disputou 122 jogos, sendo 109 como titular, da metade final de 2020 até o fim de 2024. No número total, a análise até favorece o colombiano, que tem 123 neste mesmo período (um a mais). Porém, quando são levados em consideração apenas os jogos por clube, a quantidade de partidas cai drasticamente.

James fez "apenas" 87 jogos por equipes, 36 a menos que o meia brasileiro. Ainda há o fato de que, neste recorte, o ex-jogador do São Paulo vestiu a camisa de mais quatro equipes no futebol mundial, além do próprio tricolor.

O último deles foi o Rayo Vallecano, da Espanha, onde Rodríguez passou quatro meses, disputou somente quatro partidas e não marcou gols ou distribuiu assistências. O clube anunciou a rescisão de contrato com o jogador.

Além do Rayo, passou pelo Everton da Inglaterra, Olympiacos, da Grécia, e Al-Rayyan, do Catar. Enquanto isso, viveu uma de suas melhores fases com a seleção colombiana na Copa América de 2023, quando foi eleito o melhor jogador do torneio, além de partidas pelas Eliminatórias e amistosos.

Considerando a minutagem, também há uma diferença considerável. Foram 8.055 minutos em campo para o jogador colombiano contra 10.419 para o meia brasileiro ex-Chelsea e Internacional.

Oscar pode melhorar meio do São Paulo

Como camisa 10, James entregou pouco do que se esperava no São Paulo. Em um futebol cada vez mais veloz e com exigências físicas consideráveis, o colombiano não viu um elenco que jogasse em prol de sua presença em campo, o que afetou sua produtividade. O cenário se repetiu nos outros clubes, cada um com suas particularidades, claro, mas os números ofensivos são abaixo do que foi produzido por Oscar no futebol chinês.

Pelo Shangai Port, nas últimas quatro temporadas, Oscar marcou 37 gols e distribuiu 66 assistências. James teve menos participações em gols, balançando as redes 23 vezes e distribuindo 35 passes para gol. Neste período, o brasileiro teve média de 0.86 grandes chances criadas por jogo, contra 0.35 de James. Em finalizações por jogo, mais uma vez Oscar leva vantagem na comparação. Um média de 2.35 finalizações por jogo, contra 1.55 do jogador da Colômbia.

Esse cenário de vantagem em números ofensivos ao meio-campista recém-contratado não garante que o desempenho será fora da curva ou diferente do que James Rodríguez produziu no futebol brasileiro. Porém, o cenário que ronda o atleta em sua chegada mostra um horizonte mais positivo, com um meia que é mais participativo em passes e finalizações e pode tornar a dinâmica do setor do Tricolor mais eficiente.

Essa se torna uma necessidade mais urgente ao analisar como o meio-campo do São Paulo ficará em 2025. Antes mesmo da pré-temporada iniciar, o clube já perdeu três peças do setor que atuam de forma mais ofensiva. Nestor e Michel Araujo indo para o Bahia e Galoppo acertado com o River Plate. Rodriguinho, da base, ainda tem futuro indefinido quanto à sua frequência que entrará em campo com Zubeldía, mas também pode somar como peça de reposição ao meia contratado e nova referência do elenco.