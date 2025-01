São Paulo se reapresenta hoje e inicia pré-temporada nos EUA; veja programação

O São Paulo inicia hoje a caminhada para a temporada 2025. O elenco são-paulino se reapresenta no começo desta quarta-feira (8) e embarca direto para a Flórida, nos Estados Unidos, onde fará a seus primeiros treinos do ano e dispuatá dois amistosos pela FC series. Os adversários serão Cruzeiro e Flamengo.

A programação prevê a apresentação às 8h da manhã no CT da Barra Funda, na capital paulista. Às 9h, o elenco do São Paulo sai rumo ao aeroporto de Viracopos, que fica em Campinas, cidade a pouco mais 80km de distância. O embarque está marcado para 13h45.

Elenco do São Paulo no Campeonato Brasileiro 2024. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

O técnico Luis Zubeldía fará trabalhos no centro de treinamento ESPN Wide World of Sports, complexo que pertence ao resort da Disney, localizado em Bay Lake, na cidade de Orlando. Os três clubes brasileirão se hospedarão e treinarão nos espaços do complexo.

O clube divulgou a programação do elenco do dia da viagem até o dia 12 de janeiro, domingo. O primeiro confronto será no dia 15, diante do Cruzeiro, que acontecerá no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City, às 21h30 (de Brasília).

No dia 19, fará sua segunda e última partida, dessa vez contra o Flamengo. O duelo com os rubeo-negros será num domingo, às 17h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, onde o Inter Miami manda suas partidas.

O detalhe é que neste segundo jogo o São Paulo já terá "perdido" parte do seu elenco da pré-temporada. Isso porque o Tricolor precisará mandar parte do elenco de volta ao Brasil para a disputa de uma rodada co Campeonato Paulista. O jogo será no dia 20 de janeiro, uma segunda-feira, contra o Botafogo-SP.

Confira abaixo a programação da pré-temporada do São Paulo aré o dia 12 de janeiro

Quarta-feira (08/01)

8h - reapresentação no CT da Barra Funda

9h - saída para o Aeroporto de Viracopos

13h15 - embarque para Orlando

Quinta-feira (09/01)

10h - treinamento na academia do hotel Waldorf Astoria

16h - treinamento no ESPN Wide World of Sports

Sexta-feira (10/01)

9h30 - treinamento no ESPN Wide World of Sports

16h - treinamento no ESPN Wide World of Sports

Sábado (11/01)

9h30 - treinamento no ESPN Wide World of Sports

Domingo (12/01)

9h30 - treinamento no ESPN Wide World of Sports

16h - treinamento no ESPN Wide World of Sports