Mercado da Bola: Bahia anuncia meia do São Paulo em definitivo

O Bahia anunciou nesta quinta-feira (9) a contratação em definitivo no meia Michel Araujo, que pertencia ao São Paulo. A negociação já se arrastava há algumas semas e o uruguaio realizou exames médicos no CT Evaristo de Macedo na quarta-feira (8) e concluiu as tratativas com a equipe baiana. O contrato foi assinado até o fim de 2028.

Michel chegou ao lado de Rodrigo Nestor, companheiro no Tricolor do Morumbi que também acertou sua ida para o Bahia. Ao contrário da negociação com o uruguaio, Nestor chega por empréstimo com obrigação de compra estabelecida por metas no contrato. A dupla já participou dos primeiros treinos no CT Evaristo de Macedo.

O jogador de 28 anos havia assinado um contrato em definitivo com o São Paulo no meio de 2024 após o clube paulista optar pela compra do passe do atleta junto ao Fluminense. Agora, se transfere como o clube do Grupo City (CFG).

Michela Araujo assina até o fim de 2018 com o Bahia. Foto: Divulgação/São Paulo

A chegada do atleta reeditará uma parceria com o técnico Rogério Ceni, que trabalhou com o meia em sua passagem pelo São Paulo. O encontro não durou muito tempo, já que alguns meses depois o ex-goleiro deixou o comando técnico da equipe do Morumbi, mas o suficiente para que Ceni pedisse a contratação do atleta para o Esquadrão.

No total, Michel Araujo disputou 88 jogos em duas temporadas pelo São Paulo, onde marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências. O bom desempenho com a chegada de Luis Zubeldía, no começo de 2024, fez com o clube paulista decidisse investir na compra do jogador.

Porém, algumas lesões curtas em sequência afastaram Michel Araujo do time titular e o uruguaio teve dificuldade de retomar seu espaço no time titular. Para 2025, o meia deixou de ser uma prioridade e deu espaço para que as negociações iniciassem.

Sua chegada no futebol brasileiro foi justamente através do Fluminense, em 2020. Após bom desempenho no Racing, do Uruguai, Araujo se transferiu para o tricolor carioca e teve um bom começo nas Laranjeiras. Lá, atuou no total em 56 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências. Também defendeu o Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em 2022.

Michel Araujo tem características que agradam o treinador tricolor. Polivalente, o jogador pode atuar aberto pelos dois lados do meio-campo e consegue jogar como lateral esquerdo. O atleta chega para integrar um elenco que disputará a Libertadores. O Bahia entra em campo no dia 15 de fevereiro contra o The Strongest pela fase preliminar.

Antes, viajará no dia de 9 de janeiro, quinta-feira, para Girona, na Espanha, onde o tricolor baiano fará sua pré-temporada. O clube treinará no CT do Girona, clube que também faz parte do conglomerado de clubes do CFG. Em 2024, o time viajou para Manchester e utilizou as instalações do Manchester City para iniciar a preparação do ano.

O Esquadrão utilizará a equipe sub-20 nas primeiras três ou quatro rodadas do Campeonato Baiano, justamente por conta da viagem do elenco principal para Girona. A expectativa é que a equipe retorne ao Brasil no dia 20 de janeiro.