Atraso na chegada de Wendell atrapalha plano de reestruturação do São Paulo

Nas vésperas de iniciar sua pré-temporada de 2025, o São Paulo chegou a acordo com dois laterais esquerdos para reforçar o setor carente do elenco. Após as saídas de três nomes da lateral, sendo dois esquerdos, o clube tratava como urgência a reposição das peças. Para isso, fechou acordos com Wendell, do Porto, e Enzo Díaz, do River Plate. Os atletas ainda não foram anunciados oficialmente e aguardam detalhes finais das negociações.

Porém, a chegada do lateral brasileiro não foi nos moldes esperados pelo Tricolor. A investida em Wendell é um desejo antigo da diretoria e do presidente Julio Casares, que se aproximou do atleta quando ocupou o cargo de chefe de delegação na Copa América. Porém, o clube não conseguiu negociar com o time português para liberar o jogador sem o pagamento de uma compensação financeira. Essa foi a condição estabelecida pelo Porto para rescindir com o brasileiro antes do fim do contrato.

Wendell assinou pré-contrato com o São Paulo e deve chegar no meio de 2025. (Foto: Reprodução/X/@FCPorto)

A realidade de só contar com Wendell no meio do ano atrasa um processo de reestruturação necessário para a defesa da equipe de Luis Zubeldía. O técnico passou por problemas para substituir atletas lesionados durante 2024 e chegou a improvisar na posição.

Welington e Jamal Lewis deixaram o clube na virada do ano. Por isso, Patryck Lanza era o único nome da posição e era esperado que ganhasse concorrência de nomes mais experientes. A ideia era dar opções ao técnico argentino e avaliar a disputa por posição ao longo do ano.

Com a liberação projetada apenas após o fim da temporada europeia, Zubeldía deve mirar no argentino como a principal opção da posição. Enzo atua no River desde 2023 e era usado com frequência como titular no clube argentino.

Se for confirmada a vinda apenas na metade do ano, Wendell chegará pós pausa para o Mundial de Clubes da Fifa e no período de afunilamento das competições mais pesadas do calendário do São Paulo. Classificado para a Libertadores, o Tricolor mira chegar longe na copa continental. As fases de oitavas de final estão previstas para o começo de agosto. O mesmo serve para a Copa Do Brasil.

Aos 31 anos, Wendell é visto pela diretoria como uma peça experiente e tecnicamente diferenciada para atuar no São Paulo. A ideia é manter o setor com nomes de alto nível, principalmente pelo histórico recente de jogadores que atuaram, como a cria de Cotia Welington e o veterano Rafinha.