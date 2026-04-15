O meio-capista Marcos Antônio, um dos principais jogadores do São Paulo desde a temporada passada, teve uma lesão constata no músculo reto femoral da coxa direita e deve ficar fora de campo por até seis semanas. Com isso, a tendência é que o jogador retorne aos gramados só após a Copa do Mundo.

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O jogador, que passou por exames médicos nesta quarta-feira (15), deixou o gramado ainda no primeiro tempo da partida do Tricolor contra o O'Higgins, na noite desta terça-feira (14), no Morumbis, pela Sul-Americana, após sentir um incômodo na coxa durante um pique na partida.

O São Paulo corre contra o tempo para tentar acelerar a recuperação do jogador e tentar recuperá-lo antes da paralisação para a disputa do Mundial, que tem início no mês de junho. No entanto, o mais provável é que ele retorne após a competição de seleções.

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Após a partida, Marcos Antônio deixou o estádio caminhando, ainda com leve desconforto, mas afirmou estar bem. A situação do jogador, um dos destaques da equipe, também foi comentada pelo técnico Roger Machado em coletiva de imprensa.

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- O Marcos ficou fora do jogo contra o Boston River, baixamos bem a carga dele. Ele vinha de uma sequência de jogos, com uma partida mais desgastante em Salvador, com um a menos, em um intervalo de três dias. Nas avaliações, não havia indícios de que ele precisaria ser preservado, como aconteceu no Uruguai - disse o treinador durante entrevista no Morumbis.

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Se o prazo de recuperação de Marcos Antônio não mudar, o meio-campista desfalcará o São Paulo em até 13 jogos, sendo sete pelo Brasileirão, quatro pela Sul-Americana, dois pela Copa do Brasil.

Como foi a vitória do São Paulo

O São Paulo venceu o O'Higgins por 2 a 0 em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor contou com os gols de Luciano e Artur. Com o resultado, lidera o grupo C com seis pontos.

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