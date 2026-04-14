Roger Machado abre o jogo sobre situação de Maik no São Paulo

Maik, lateral-direito do São Paulo revelado em Cotia, começou a ganhar confiança no elenco profissional ainda sob o comando de Hernán Crespo, mas tem perdido espaço com Roger Machado. Contra o O'Higgins, o jogador não foi relacionado mais uma vez.

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As ausências recentes passaram a chamar a atenção da torcida. Após encerrar a última temporada em alta, com elogios de Crespo, o lateral agora soma cinco jogos seguidos fora da lista de relacionados do Tricolor.

A informação é de que a decisão está ligada ao desempenho apresentado nos treinos, o que tem levado a comissão técnica a priorizar outras opções para a posição, como Lucas Ramon e Cédric Soares. O tema, inclusive, voltou a ser abordado na coletiva desta terça-feira (14).

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Maik perde lugar para Cédric Soares com a chegada de Roger Machado. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

- Não há outra resposta além da que eu dei na última coletiva. Essas são minhas escolhas para o momento, parte de alguns princípios. Eu respeito a trajetória dos atletas dentro do clube, aqueles que vêm de outros lugares, mas a história de cada atleta começa a ser contada a partir do momento que eu chego. Isso vai depender da disponibilidade no dia a dia e de quem mostrar que merece uma oportunidade - destacou Roger Machado.

Nesta terça, a escolha foi por Lucas Ramon. Em outros jogos, Cédric Soares também começou a ganhar mais espaço - algo que seguia outro roteiro sob o comando técnico antigo.

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Como foi a vitória do São Paulo

O São Paulo venceu o O'Higgins por 2 a 0 em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor contou com os gols de Luciano e Artur. Com o resultado, lidera o grupo C com seis pontos.