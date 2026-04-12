Com problemas na defesa, Roger tem mais duas baixas no São Paulo para enfrentar o Vasco

As dores de cabeça para Roger Machado escalar o time do São Paulo parecem não ter fim. Após perder quatro titulares para a partida contra o Vitória neste final de semana, além de outras duas baixas, o treinador ainda terá mais dois desfalques confirmados para o duelo contra o Vasco, marcado para o próximo sábado (18), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão.

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As novas baixas ficam por conta do lateral-direito Lucas Ramon, expulso no Barradão, e do zagueiro Rafael Toloi, que recebeu o terceiro cartão amarelo na mesma partida do colega e, portanto, cumprirá suspensão automário no duelo no Rio de Janeiro.

Com os dois jogadores fora de combate, o problema na defesa se intensifica. Isso porque o São Paulo já não conta com Arboleda, que deve ter sua rescisão concretizada em breve, e Sabino, que tem uma sobrecarga na panturrilha direita e nem sequer viajou para a Bahia. A expectativa agora fica por conta da recuperação do zagueiro até a data da partida fora de casa.

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DM do São Paulo está cheio

Nesta 11ª rodada, quatro titulares nem sequer viajaram: Calleri, Luciano, Sabino e Bobadilla. Além do quarteto, o volante Pablo Maia, que passou por cirurgias no nariz e face ficará fora por tempo indeterminado, enquanto Lucas Moura, com costelas fraturadas, também não estará à disposição nesta semana.

O atacante Luciano tem o mesmo problema de Sabino: sobrecarga em sua panturrilha direita. Já Calleri segue protocolo de concussão após choque de cabeça na partida contra o Cruzeiro, em que tomou pontos, e pode aparecer no final de semana, mas ainda é dúvida.

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O volante Bobadilla, que levou três pontos no pé direito devido a entrada sofrida na partida contra o Boston River-URU, pela Sul-Americana, também foi desfalque nesta partida contra o Vitória.

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