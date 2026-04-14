menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Marcos Antonio preocupa? Entenda a situação do jogador do São Paulo

Marcos Antonio foi assunto após vitória do São Paulo

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 14/04/2026
22:31
Marcos Antonio recebeu atendimento ainda em campo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
imagem cameraMarcos Antonio recebeu atendimento ainda em campo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Marcos Antonio se tornou uma das preocupações do São Paulo após a vitória sobre o O'Higgins, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogador deixou o gramado ainda no primeiro tempo, após sentir um incômodo na coxa durante um pique.

continua após a publicidade

Segundo o próprio atleta, em declaração na zona mista após a partida no Morumbi, o problema pode estar no reto femoral. Marcos Antonio deve passar por exames na reapresentação do elenco. Danielzinho entrou em seu lugar.

O meia deixou o estádio caminhando, ainda com leve desconforto, mas afirmou estar bem. A situação do jogador, um dos destaques da equipe, também foi comentada pelo técnico Roger Machado em coletiva de imprensa.

continua após a publicidade
Marcos Antônio, do São Paulo, já entrou no radar da Seleção Brasileira (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)
Marcos Antônio, do São Paulo, sentiu incômodo ainda no primeiro tempo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

- O Marcos ficou fora do jogo contra o Boston River, baixamos bem a carga dele. Ele vinha de uma sequência de jogos, com uma partida mais desgastante em Salvador, com um a menos, em um intervalo de três dias. Nas avaliações, não havia indícios de que ele precisaria ser preservado, como aconteceu no Uruguai - disse.

- Não tem como saber agora, é recente. Ele teve algo muscular na parte interna da coxa, será avaliado pelos médicos e aí vamos entender o que ocorreu - completou.

continua após a publicidade

Como foi a vitória do São Paulo

O São Paulo venceu o O'Higgins por 2 a 0 em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor contou com os gols de Luciano e Artur. Com o resultado, lidera o grupo C com seis pontos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias