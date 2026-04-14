Marcos Antonio preocupa? Entenda a situação do jogador do São Paulo

Marcos Antonio se tornou uma das preocupações do São Paulo após a vitória sobre o O'Higgins, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogador deixou o gramado ainda no primeiro tempo, após sentir um incômodo na coxa durante um pique.

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Segundo o próprio atleta, em declaração na zona mista após a partida no Morumbi, o problema pode estar no reto femoral. Marcos Antonio deve passar por exames na reapresentação do elenco. Danielzinho entrou em seu lugar.

O meia deixou o estádio caminhando, ainda com leve desconforto, mas afirmou estar bem. A situação do jogador, um dos destaques da equipe, também foi comentada pelo técnico Roger Machado em coletiva de imprensa.

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Marcos Antônio, do São Paulo, sentiu incômodo ainda no primeiro tempo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

- O Marcos ficou fora do jogo contra o Boston River, baixamos bem a carga dele. Ele vinha de uma sequência de jogos, com uma partida mais desgastante em Salvador, com um a menos, em um intervalo de três dias. Nas avaliações, não havia indícios de que ele precisaria ser preservado, como aconteceu no Uruguai - disse.

- Não tem como saber agora, é recente. Ele teve algo muscular na parte interna da coxa, será avaliado pelos médicos e aí vamos entender o que ocorreu - completou.

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Como foi a vitória do São Paulo

O São Paulo venceu o O'Higgins por 2 a 0 em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor contou com os gols de Luciano e Artur. Com o resultado, lidera o grupo C com seis pontos.