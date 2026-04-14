Roger Machado justifica escalação e fala sobre vaias da torcida em vitória do São Paulo

Roger Machado explicou suas escolhas técnicas e o motivo de ter utilizado força máxima nesta terça-feira (14). O Tricolor venceu o O'Higgins por 2 a 0. Na estreia da Copa Sul-Americana, contra o Boston River, a estratégia havia sido diferente, com a utilização de uma equipe alternativa.

continua após a publicidade

- Acho que é uma análise jogo a jogo. Temos o retorno de jogadores, como Bobadilla, além de Luciano e Calleri. Contra o Vitória, o Enzo saiu. Vamos ajustando de acordo com as partidas, as viagens e o próprio contexto do jogo, já que o placar também influencia na possibilidade de dar mais minutagem ou preservar atletas. A opção por dar minutos a jogadores que vinham atuando menos não é pensando apenas em uma competição. Há atletas com maior demanda física, então é importante estar atento para evitar problemas. Um jogador pode perder uma, duas, três semanas, por isso tudo é avaliado jogo a jogo - explicou.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Roger Machado também falou sobre as vaias da torcida. No Morumbis, o técnico foi vaiado no momento da escalação e no intervalo. No final, após a vitória, parte da torcida dividiu reações. O treinador também falou sobre o assunto em coletiva de imprensa.

continua após a publicidade

- Naturalmente a gente procura estabilidade de atuações dentro dos jogos, quando o torcedor vaia, ele demonstra a insatisfação dele. As vaias no primeiro tempo foram justas - completou.

Roger Machado falou sobre escolhas em partida pela Sul-Americana (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Como foi a vitória do São Paulo

O São Paulo venceu o O'Higgins por 2 a 0 em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor contou com os gols de Luciano e Artur. Com o resultado, lidera o grupo C com seis pontos.