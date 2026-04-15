Artur marca pela primeira vez e começa a se firmar no São Paulo

Artur foi um dos destaques da vitória do São Paulo nesta terça-feira, 14 de abril, contra o O'Higgins. Pouco mais de um mês após ser anunciado, o atacante vive um momento de afirmação e crescimento dentro da equipe.

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Antes, no Botafogo, vinha tendo pouco espaço. Contratado a pedido de Roger Machado no último dia da janela de transferências, Artur tem aproveitado as oportunidades e marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor, sendo o autor do segundo tento diante da equipe chilena.

Após a partida, o jogador comentou sobre o momento que vive. No São Paulo, chegou com a função de atuar pelos lados do campo, abrindo espaços e dando mais liberdade ao setor ofensivo, características valorizadas pela comissão técnica.

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Artur também destacou a mudança de confiança em relação ao período anterior e fez questão de exaltar o trabalho de Roger Machado, apontando a importância do treinador em sua adaptação e evolução neste início de trajetória no clube.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

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- O Roger, nós já trabalhamos algumas vezes em alguns clubes, ele sempre me deu confiança. Não só pra mim, mas pra toda a equipe. É um cara que deixa a gente bem solto, bem leve pra gente fazer o que a gente sabe. Estou muito feliz pelo meu momento, o momento do time. Claro que o futebol brasileiro é isso, a cada três dias já tem outro jogo. Lamentamos o jogo passado, que acho que perdemos um jogo que não poderíamos perder, mas faz parte. Depois de três dias já tem um novo jogo, que foi hoje. Triunfamos, agora já uma outra final no sábado contra a grande equipe do Vasco - disse Artur.

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Agora, o São Paulo enfrenta o Vasco neste sábado, dia 18 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá em São Januário. A tendência é que o jogador comece a se firmar mais ainda no elenco tricolor.