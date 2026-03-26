Gastos milionários em corporativo e discussões marcam reunião do balanço do São Paulo

Nesta quarta-feira (25), o Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu para discutir o balanço orçamentário da última temporada. O Lance! apurou os bastidores do encontro, marcado por uma série de polêmicas. A votação acontece até às 17h, desta quinta.

continua após a publicidade

A reunião foi encerrada pouco depois das manifestações dos conselheiros. Durante os debates, nomes como Flávio, Marcelinho, Orlandinho e Médicis defenderam a reprovação das contas, citando a necessidade de apurar e corrigir erros de gestões anteriores. Ainda assim, houve quem sustentasse a aprovação com o argumento de que a análise deveria ser técnica.

Jaime Franco também se posicionou a favor da aprovação. Na mesma linha, Massis argumentou que a atual gestão não poderia ser penalizada por falhas de administrações passadas. Ao longo da discussão, o foco acabou sendo ampliado para outros temas, como o uso de cartão corporativo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

⚽Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Gastos em cartão corporativo foram assuntos em reunião do CD (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Cartão corporativo é alvo de polêmica

Representantes do Conselho Fiscal apresentaram informações sobre auditorias realizadas em três cartões, vinculados a Julio Casares, Belmonte e Serginho. Segundo o relato, não foram encontradas irregularidades nos cartões de Belmonte e Serginho.

Já no caso de Casares, foram identificados cerca de R$ 500 mil em gastos pessoais, posteriormente reembolsados. Não houve detalhamento sobre eventuais critérios ou correções aplicadas nesse ressarcimento.

continua após a publicidade

Outro ponto abordado foi a ressalva no balanço relacionada a cerca de R$ 11 milhões em saques. De acordo com a auditoria, não foi possível rastrear a totalidade desses valores, o que motivou a observação no documento. Parte desse montante, estimada em aproximadamente R$ 7 milhões, teria sido destinada ao presidente, sem a apresentação dos devidos comprovantes. Ainda está sendo discutido qual será o procedimento em cima deste assunto.

Como dito, a votação termina às 17h. Basta maioria simples para aprovação.