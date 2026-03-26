Ataque em alerta: o que Roger Machado precisa resolver no São Paulo durante pausa
Tricolor volta a jogar no dia 1º de abril
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O São Paulo voltou a treinar com o elenco completo nesta quarta-feira, dia 25 de março. Agora, com uma semana livre de jogos, se prepara para enfrentar o Internacional na próxima quarta, fora de casa e pelo Campeonato Brasileiro.
Vindo de duas derrotas consecutivas, o time perdeu o posto de líder para o Palmeiras, agora com uma diferença de três pontos.
O São Paulo vive um momento de alerta no setor ofensivo. Pela primeira vez na temporada, a equipe passou dois jogos seguidos sem marcar, cenário que contrasta com o volume de jogo apresentado. Desta forma, o ataque surge como uma das prioridades no que diz respeito a ajustes.
Em números, levantados pelo Sofascore, tendo em vista os jogos comandados pelo novo técnico tricolor, o time soma duas vitórias e duas derrotas, com 50% de aproveitamento. Foram apenas quatro gols marcados no período, apesar da média de 9,3 finalizações por partida e 3,3 chutes no alvo. Na prática, a equipe precisa de 9,3 tentativas para balançar as redes, índice considerado alto.
Os números mostram um time presente no campo de ataque. São 64 entradas no terço final por jogo, além de 61,8% de posse de bola. Ainda assim, a produção ofensiva não se traduz em gols com a frequência esperada.
Mesmo com 75% de aproveitamento nas grandes chances criadas, o volume total de finalizações expõe a falta de eficiência. A sequência sem marcar reforça o cenário e indica a necessidade de ajustes no último terço para transformar domínio em resultado.
Confira a programação de treinos da semana do São Paulo:
- 26/3 (quinta-feira) - 10h
- 27/3 (sexta-feira) - 10h
- 28/3 (sábado) - 10h e 15h
- 29/3 (domingo) - 10h
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