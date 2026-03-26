Ataque em alerta: o que Roger Machado precisa resolver no São Paulo durante pausa

O São Paulo voltou a treinar com o elenco completo nesta quarta-feira, dia 25 de março. Agora, com uma semana livre de jogos, se prepara para enfrentar o Internacional na próxima quarta, fora de casa e pelo Campeonato Brasileiro.

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Vindo de duas derrotas consecutivas, o time perdeu o posto de líder para o Palmeiras, agora com uma diferença de três pontos.

O São Paulo vive um momento de alerta no setor ofensivo. Pela primeira vez na temporada, a equipe passou dois jogos seguidos sem marcar, cenário que contrasta com o volume de jogo apresentado. Desta forma, o ataque surge como uma das prioridades no que diz respeito a ajustes.

Em números, levantados pelo Sofascore, tendo em vista os jogos comandados pelo novo técnico tricolor, o time soma duas vitórias e duas derrotas, com 50% de aproveitamento. Foram apenas quatro gols marcados no período, apesar da média de 9,3 finalizações por partida e 3,3 chutes no alvo. Na prática, a equipe precisa de 9,3 tentativas para balançar as redes, índice considerado alto.

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Os números mostram um time presente no campo de ataque. São 64 entradas no terço final por jogo, além de 61,8% de posse de bola. Ainda assim, a produção ofensiva não se traduz em gols com a frequência esperada.

Mesmo com 75% de aproveitamento nas grandes chances criadas, o volume total de finalizações expõe a falta de eficiência. A sequência sem marcar reforça o cenário e indica a necessidade de ajustes no último terço para transformar domínio em resultado.

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Roger Machado comandou o Tricolor por quatro jogos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/ GazetaPress)

Confira a programação de treinos da semana do São Paulo:

26/3 (quinta-feira) - 10h

27/3 (sexta-feira) - 10h

28/3 (sábado) - 10h e 15h

29/3 (domingo) - 10h

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