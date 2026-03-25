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São Paulo conversa com CBF e tenta liberar Lucca da Seleção Brasileira Sub-20

Tricolor conversa com a CBF para definir situação

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 25/03/2026
15:55
Lucca foi convocado para amistosos da Seleção Brasileira de base (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)
imagem cameraLucca foi convocado para amistosos da Seleção Brasileira de base (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)
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O São Paulo está conversando com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tentar a liberação de Lucca, convocado pela Seleção Brasileira Sub-20.

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Atacante revelado em Cotia, o jogador foi convocado para disputar os amistosos contra o Paraguai, que acontecem entre os dias 28 e 31 de março.

O interesse do São Paulo seria ter a liberação para que ele pudesse treinar com o elenco e estivesse apto para disputar o jogo contra o Internacional, que acontece no dia 1º de abril, após o retorno da Data Fifa.

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No momento, ainda não há uma resposta definida. O Lance! apurou que o jogador não participa do poder de escolha, e que esta é uma decisão que passará pelo clube e pela CBF. Existe uma possibilidade também que Lucca participe do primeiro confronto com a amarelinha, mas seja liberado antes do fim da Data Fifa.

O São Paulo volta a treinar nesta quarta-feira (25) com o elenco completo e seguirá assim a semana toda. O Tricolor vem de duas derrotas no Campeonato Brasileiro e perdeu o posto de líder na tabela, agora com 16 pontos - três a menos que o Palmeiras.

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Lucca foi revelado na base do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo tem jogadores entre os convocados da Seleção Sub-20

Nesta convocação, o São Paulo somou quatro jogadores integrados na lista. O lateral-direito Igor Felisberto, os meias Djhordney e Pedro Ferreira, além do atacante Lucca, integram a lista de 26 jogadores chamados para dois amistosos contra o Paraguai. Djhordney e Pedro Ferreira foram as novidades e estrearam na lista.

Igor Felisberto e Lucca são presenças recorrentes nas convocações e fizeram parte do grupo campeão da Cascais Luso Cup 2024, disputada em Cascais, em Portugal. Biasotto falou sobre a oportunidade.

A Confederação Brasileira de Futebol convidou também Marcos Biasotto, superintendente da base do São Paulo, para acompanhar a Seleção Brasileira Sub-20.

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