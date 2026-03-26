Valor de R$ 7 milhões sem comprovação: o que está em jogo no balanço do São Paulo

Saques no valor de R$ 7 milhões estão sendo um dos principais assuntos no que diz respeito à votação do balanço orçamentário do São Paulo tendo em vista a última temporada. Estes saques aconteceram ainda na gestão Julio Casares.

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Ao todo, foram R$ 11 milhões sacados. Deste valor, somente R$ 4 milhões foram justificados. Estes saques estão sendo alvos de investigação em inquérito policial desde janeiro. Este valor foi distribuído em 35 operações. Este valor que se ausentou de um parecer mais específico foi classificado apenas como "fundo promocional da presidência". Os dados surgiram a partir da análise de relatórios do Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão do Governo Federal. O Lance! confirmou que os valores constam nos autos da investigação conduzida pela Polícia Civil.

Votação encerra às 17h (de Brasília) (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Cartões corporativos também foram analisados

auditorias realizadas em três cartões, vinculados a Julio Casares, Belmonte e Serginho. Segundo o relato, não foram encontradas irregularidades nos cartões de Belmonte e Serginho.

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Já no caso de Casares, foram identificados cerca de R$ 500 mil em gastos pessoais, posteriormente reembolsados. Não houve detalhamento sobre eventuais critérios ou correções aplicadas nesse ressarcimento.

Como dito, a votação termina às 17h. Basta maioria simples para aprovação. Porém, a falta de justificativa dos gastos milionários citados anteriormente tem feito com que alguns conselheiros estejam se colocando a favor da reprovação do balanço. A resposta chegará somente ao fim da votação.

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