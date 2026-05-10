Corinthians vence o São Paulo em clássico polêmico pelo Brasileirão; dê suas notas

O primeiro Majestoso do Brasileirão 2026 terminou com vitória do Corinthians em cima do São Paulo por 3 a 2. O clássico jogado em uma noite fria deste domingo (10), em pleno Dia das Mães, esquentou dentro de campo com polêmicas de arbitragem, discussões entre os atletas e terminou com um resultado importante para o time de Fernando Diniz, que pode sair do Z4 se o Vasco perder seu jogo na rodada. Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon marcaram para o Timão. Luciano e Matheuzinho, dessa vez contra, anotaram para o Tricolor.

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O técnico Roger Machado sai pressionado do clássico e a equipe pode deixar o G4 se o Athletico-PR vencer justamente o Vasco. O Tricolor estacionou nos 24 pontos em 16 partidas e agora volta as atenções para a partida decisiva da Copa do Brasil na quarta-feira contra o Juventude, fora de casa. O Corinthians chega a 18 pontos com a vitória conquistada. Na quinta, também decide vaga nas oitavas de final do torneio diante do Barra-SC, em casa. Os dois times venceram seus jogos por 1 a 0 na partida de ida e têm a vantagem do empate.

O Corinthians venceu o São Paulo neste domingo (10), pelo Brasileirão. (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Como foi Corinthians x São Paulo

Primeiro tempo

Em um primeiro tempo que as polêmicas de arbitragem ganharam protagonismo nos minutos finais, Corinthians e São Paulo fizeram uma metade inicial de clássico burocrática. O Timão saiu na frente com Raniele, de cabeça, após cobrança de escanteio, e ainda teve oportunidades mais claras que obirigaram Rafael a fazer intervenções. O volante autor do gol e Yuri Alberto ainda tentaram dois chutes de bicicleta, que saíram por cima da meta.

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Do lado Tricolor, a equipe construiu muito pouco desde o apito inicial e o lance de maior perigo havia sido um bom chute de Ferreirinha, para boa defesa de Hugo Souza. Depois, a equipe de Roger Machado não conseguiu encaixar os contra-ataques, mas marcava a saída de bola do rival com linhas bem altas. E foi assim que saiu o gol, após Bobadilla roubar a bola de Raniele dentro da grande área e passar para Luciano, que só precisou dar um toque para empatar a partida.

Segundo tempo

O Corinthians dominou o segundo tempo e conseguiu tomar a frente do placar com dois gols logo na largada da etapa final. Matheuzinho, em belo lance individual, e Breno Bidon, com um lindo chute colocado, abriram a vantagem de dois gols. O São Paulo tentou reagir, mas foi pouco efetivo e mal assustou a meta de Hugo Souza. O Tricolor fez o segundo com a ajuda de Matheuzinho, que fez contra, mas não o suficiente para empatar o duelo.

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Visão do Lance!

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Apesar dos outros gols marcados pelo Corinthians, o chute de Matheuzinho que balançou as redes logo no começo do segundo tempo foi muito importante para o time de Fernando Diniz construir a vitória no clássico. Após um primeiro tempo disputado, mas que teve o Timão levemente superior e com chances mais claras, a largada da etapa final seria importante para ditar o ritmo do clássico. E o cenário favorável caiu para o lado corintiano. O lateral direito arrancou pela direita, cortou Ferreirinha, que escorregou e caiu no chão, e ainda teve tempo de ajustar a perna direita para acertar um lindo chute no alto, sem chances para Rafael.

Deu aula 🏅

Autor de duas assistências, Rodrigo Garro foi mais uma vez decisivo para o Timão. Cobrou o escanteio para o gol de Raniele e deu o passe para o lindo chute colocado de Breno Bidon no começo do segundo tempo. O camisa 8 saiu aplaudido pela torcida na reta final do jogo e segue em ótima fase desde que o técnico Fernando Diniz assumiu a equipe.

Ficou abaixo 📉

O lateral direito Cédric Soares não fez uma boa partida na Neo Química Arena. Substituindo Lucas Ramon, que está machucado. O português não conseguiu dar velocidade para o lado direito são-paulino, e chegou poucas vezes até a linha fundo para buscar cruzamentos.

Ei, juiz! 📣

O gol de empate do São Paulo ganhou contornos polêmicos por conta da comemoração de Luciano, que provocou a torcida do Corinthians na bandeirinha de escanteio. Ao mesmo tempo, Bobadilla comemorou correndo em direção aos companheiros e o VAR chamou para revisão por um possível gesto obsceno. Anderson Daronco não interpretou dessa forma e não puniu o paraguaio com cartão. A confusão causou uma paralisação de mais de sete minutos e dois cartões amarelos para cada lado.

Não vou ver isso sozinho 😱

Apesar do golaço que colocou o Corinthians na frente, Matheuzinho também ganhou destaque pelo gol contra marcado na reta final da partida. O "golaço" saiu após uma cobrança de escanteio, quando o lateral, que estava sozinho sem pressão de adversários, tentou dar um corte para o alto e afastar a bola, mas caiu para atrás e acertou uma bomba dentro da rede de Hugo Souza. No chão, foi consolado por companheiros. Apesar da jogada peculiar, o atleta sai com saldo positivo do jogo, já que o Timão venceu o clássico.

Notas do Corinthians; Avalie os jogadores!

Notas do São Paulo; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

CORINTHIANS X SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, SP

⚽ Gols: Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon (COR) | Luciano e Matheizinho (contra) (SAO)

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Paulista, Matheus Bidu (COR) | Sabino, Calleri (SAO)

🟥 Cartões vermelhos:

Escalações

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.

SÃO PAULO (Técnico: Roger Machado)

Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho e Artur; Luciano, Ferreirinha e Calleri.

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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