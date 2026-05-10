Roger Machado desabafa sobre derrota do São Paulo e abre o jogo sobre pressão

Roger Machado explicou os motivos que ele acredita que tenham levado à derrota do São Paulo por 3 a 2 em clássico contra o Corinthians neste domingo (10). O técnico tricolor falou sobre os tempos distintos, além dos gols sofridos, que "deu confiança ao adversário".

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- O que me preocupou, na verdade, foram os momentos em que saímos do jogo, não apenas pela qualidade do adversário, mas porque cedemos a bola ao Corinthians, sem cuidar bem dela, ou cometendo erros que, nesse nível de jogo, não podemos cometer contra equipes que atuam em casa, ao lado do torcedor e pressionam bastante - disse.

- O que me preocupou, na verdade, foram os momentos em que saímos do jogo, não apenas pela qualidade do adversário, mas porque cedemos a bola ao Corinthians, sem cuidar bem dela, ou cometendo erros que, nesse nível de jogo, não podemos cometer contra equipes que atuam em casa, ao lado do torcedor e pressionam bastante - disse.



- Foram poucos os momentos em que conseguimos atacar as costas do adversário. Sofrer gols cedo no segundo tempo dá confiança ao adversário. As mudanças foram feitas para termos mais equilíbrio. Em alguns momentos o jogo ficou perigoso, mas o resultado de 3 a 2 mostra que talvez não merecêssemos mais sorte pela quantidade de erros que tivemos, e o adversário soube aproveitar bem - completou.

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(Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).

Pressão em cima de Roger Machado

Roger Machado abriu o jogo sobre pressão. No momento, não há uma discussão sobre uma possível demissão. O São Paulo deve seguir com a programação para a decisão da Copa do Brasil, na quarta-feira. Na coletiva de imprensa, após o jogo, Roger falou sobre a pressão que está sofrendo. Em uma resposta forte, disse que estava consciente que esta pressão começou antes mesmo da sua chegada.

- Não me sinto, mas sei que estou pressionado desde antes de chegar. Esses dois meses têm sido de concentração diária em busca de melhorias e para mostrar o futebol que o torcedor do São Paulo deseja, com mais regularidade nos jogos, para ter menos instabilidade em uma competição que pode apresentar circunstâncias que nem sempre estão no seu controle - destacou.