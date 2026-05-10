



O paraguaio Bobadilla, do São Paulo, deixou o gramado na bronca após a derrota por 3 a 2 no clássico deste domingo, na Neo Química Arena, contra o Corinthians. Para o meia, o time falhou nos três gols do rival, situação que "não pode acontecer".

continua após a publicidade

- Acho que não fizemos uma boa partida. Levamos três gols que entregamos a eles. Trabalhar, trabalhar, porque isso não pode acontecer.

Veja a tabela do Campeonato Brasileiro

São Paulo e Corinthians travaram duelo na Neo Química Arena (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

Em seguida, o jogador foi questionado sobre os motivos de a evolução que se nota nos treinos comandados por Roger Machado não ter sido observada em campo neste domingo.

- Não sei (o motivo), temos de trabalhar ainda mais. O único jeito para sair dessa situação é trabalhar para a sequência de jogos que teremos agora.

continua após a publicidade

+ Aposte em jogos do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.