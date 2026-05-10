Bobadilla lamenta derrota do São Paulo: 'Não fizemos uma boa partida'
Meia reclama de gols sofridos no clássico deste domingo
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O paraguaio Bobadilla, do São Paulo, deixou o gramado na bronca após a derrota por 3 a 2 no clássico deste domingo, na Neo Química Arena, contra o Corinthians. Para o meia, o time falhou nos três gols do rival, situação que "não pode acontecer".
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- Acho que não fizemos uma boa partida. Levamos três gols que entregamos a eles. Trabalhar, trabalhar, porque isso não pode acontecer.
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Em seguida, o jogador foi questionado sobre os motivos de a evolução que se nota nos treinos comandados por Roger Machado não ter sido observada em campo neste domingo.
- Não sei (o motivo), temos de trabalhar ainda mais. O único jeito para sair dessa situação é trabalhar para a sequência de jogos que teremos agora.
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