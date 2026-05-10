menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Calleri abre o coração após derrota do São Paulo e critica arbitragem em clássico

Tricolor foi derrotado por 3 a 2 pelo Corinthians

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 10/05/2026
22:43
Calleri São Paulo
imagem cameraCalleri desabafou sobre Daronco (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jonathan Calleri desabafou após a derrota do São Paulo por 3 a 2 contra o Corinthians neste domingo (10). O atacante disse que o jogo foi o pior dele na Neo Química Arena e revelou quais pontos o Tricolor pecou.

continua após a publicidade

Em entrevista na zona mista, Calleri disse que a equipe "não aplicou o que havia sido planejado". Para ele, o time volta chateado para casa.

- Tudo o que a gente tinha planejado na semana não foi feito, muito por conta de o Corinthians ter feito um gol com, não sei quanto tempo, 10 ou 15 minutos, em uma jogada de escanteio que a gente havia trabalhado e não podia acontecer. Hoje realmente foi um jogo bem ruim, bem abaixo do que tínhamos jogado contra o Bahia. A gente vai muito chateado para casa - disse.

Calleri também falou sobre arbitragem

O clássico foi marcado por algumas polêmicas com a arbitragem de Anderson Daronco. Depois de falha de Raniele e vacilo defensivo de Hugo, Bobadilla ajeitou boa bola para Luciano, que finalizou para o fundo da rede. A comemoração do camisa 10 tricolor, porém, gerou revolta e aumentou a tensão no clássico.

continua após a publicidade

Em frente ao setor onde ficam as torcidas organizadas do Corinthians, Luciano imitou a tradicional comemoração de Luis Fabiano usando a bandeirinha de escanteio do time alvinegro. A torcida corintiana reagiu, protestou e arremessou um cigarro eletrônico, conhecido como vape, além de um isqueiro, que atingiu a cabeça de Calleri.

Os jogadores do Corinthians também se incomodaram com a atitude e partiram para cima dos atletas do São Paulo. A confusão generalizada resultou em cartões amarelos para Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Calleri e Sabino. De acordo com o argentino, Daronco "não foi bom com ele".

continua após a publicidade

- O árbitro foi bem ruim comigo, um árbitro que respeito, que já joguei muitas vezes. Ele não me tratou da forma devida, são coisas do jogo - completou.

Como foi o jogo?

O primeiro Majestoso do Brasileirão 2026 terminou com vitória do Corinthians em cima do São Paulo por 3 a 2. O clássico jogado em uma noite fria deste domingo (10), em pleno Dia das Mães, esquentou dentro de campo com polêmicas de arbitragem, discussões entre os atletas e terminou com um resultado importante para o time de Fernando Diniz, que pode sair do Z4 se o Vasco perder seu jogo na rodada. Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon marcaram para o Timão. Luciano e Matheuzinho, dessa vez contra, anotaram para o Tricolor.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias