Luciano cobra reação do São Paulo após derrota no clássico contra o Corinthians

Luciano foi sincero e cobrou uma reação do São Paulo após derrota contra o Corinthians em clássico disputado neste domingo (10). O Tricolor perdeu por 3 a 2, na Neo Química Arena. O jogador se manifestou em entrevista durante zona mista.

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- Para ser bem sincero, a gente tem que melhorar em vários aspectos. Quando a gente perde, a culpa é de todo mundo, não é só do treinador - disse.

- No começo do ano se falava muito que o São Paulo ia brigar para não cair; a gente está no G4 desde o começo do campeonato. Tem time grande que tá na zona de rebaixamento. A gente tem que melhorar em vários pontos, espero que a gente consiga já no próximo jogo para a gente sair vitorioso - completou.

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No mais, Luciano destacou que ainda acredita em títulos. Para ele, o São Paulo consegue ir atrás de algo maior. Nesta quarta-feira (13), o time decide seu futuro na Copa do Brasil diante ao Juventude.

- Dá, claro que dá. Quando você está no São Paulo, você tem que brigar por títulos. Nosso elenco é muito bom, tá? Nosso elenco é muito bom. Se Deus quiser no final da temporada a gente vai comemorar título e eu volto a falar contigo - completou.

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Luciano marcou gol para o São Paulo no primeiro tempo (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Como foi o jogo?

O primeiro Majestoso do Brasileirão 2026 terminou com vitória do Corinthians em cima do São Paulo por 3 a 2. O clássico jogado em uma noite fria deste domingo (10), em pleno Dia das Mães, esquentou dentro de campo com polêmicas de arbitragem, discussões entre os atletas e terminou com um resultado importante para o time de Fernando Diniz, que pode sair do Z4 se o Vasco perder seu jogo na rodada. Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon marcaram para o Timão. Luciano e Matheuzinho, dessa vez contra, anotaram para o Tricolor.