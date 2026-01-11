Defesas de Casares e do São Paulo alegam que saques eram destinados para pagar 'bicho'

As polêmicas recentes do São Paulo foram assunto em reportagem do Fantástico neste domingo, dia 11 de janeiro. Entre os assuntos tratados, o escândalo envolvendo a diretoria, devido às investigações em andamento que denunciam esquemas recentes no clube paulista, e os saques milionários das contas do clube foram abordados. Na reportagem, as defesas das partes envolvidas - como Julio Casares e do próprio clube -, se manifestaram.

continua após a publicidade

No dia 6 de janeiro, o presidente Julio Casares teria recebido cerca de R$ 1,5 milhão em depósitos em dinheiro em sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025. As movimentações do presidente do São Paulo estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Além disso, a investigação também aponta que, no período entre janeiro de 2021 e novembro de 2025, foram sacados R$ 11 milhões em espécie das contas do São Paulo, distribuídos em 35 operações. Casares foi eleito presidente no fim de 2020 e assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2021.

continua após a publicidade

De acordo com as manifestações de Bruno Borragine, advogado do presidente Julio Casares, e de Pedro Ivo Gricoli Iokoi, advogado do São Paulo Futebol Clube, os saques seriam destinados para despesas do clube, como pagamentos de "bicho" e valores em caixa no dia dos jogos.

- É importante esclarecer à sociedade que o clube possui despesas que, em alguns casos, são quitadas em dinheiro em espécie. A logística envolve valores em caixa no dia dos jogos, mas o principal e mais volumoso exemplo é o pagamento de premiações, o chamado "bicho", que pode ser feito em dinheiro, especialmente em partidas de maior importância, como clássicos ou jogos decisivos. Esses valores pertencem ao São Paulo e são sacados pelo próprio clube para o pagamento de suas despesas. Todos os montantes retirados são integralmente contabilizados, com registro da finalidade e da forma de utilização - explicou Ivo Iokoi.

continua após a publicidade

Os dados surgiram a partir da análise de relatórios do Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão do Governo Federal. O Lance! confirmou que os valores e informações citados pelo UOL constam nos autos da investigação conduzida pela Polícia Civil.

Um dos dirigentes também citados no inquérito é Nelson Marques Ferreira, que se tornou diretor adjunto em 2021 e permaneceu no cargo até novembro do ano passado.

Em especial nos anos de 2022 e 2023, ele teria criado cerca de 15 franquias, estruturadas por meio de diferentes pessoas jurídicas, instaladas em shopping centers. A partir da identificação dessas franquias em um curto intervalo de tempo, a investigação foi ampliada para analisar possíveis irregularidades.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Posteriormente, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, passou a avaliar movimentações relacionadas ao próprio clube, que, em tese, figura como vítima. Informações das contas do São Paulo chegaram à Polícia, e os relatórios do Coaf apontaram a realização de 135 saques em dinheiro em espécie, entre 2021 e 2025, que somariam cerca de R$ 11 milhões. O Lance! apurou, quando o assunto começou a circular, que as movimentações despertaram atenção do Ministério Público e da Polícia.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Reportagem também trouxe a argumentação das defesas de Mara Casares e Douglas Schwartzmann

Além dos desvios de dinheiro, a reportagem também citou o caso envolvendo a venda ilegal de camarotes no Morumbis, que tiveram envolvimento de Mara Casares e Douglas Schwartzmann. Mara, ex-esposa de Casares, e Douglas, que atuava como diretor adjunto da base.

A defesa de Mara e Douglas também criticou a divulgação do áudio. Segundo a argumentação das defesas, estariam sendo vítimas de "uma intensa campanha difamatória, baseada na utilização de trechos selecionados de uma conversa, retirados de contexto, com a finalidade clara e específica de prejudicá-los".

Mara Casares foi envolvida em caso de venda ilegal de camarotes (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

São Paulo: conselho define nova data e detalhes da votação do impeachment de Casares

O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres, divulgou um novo edital para a reunião sobre a votação do impeachment de Julio Casares. Antes prevista para acontecer no dia 14 de janeiro, a reunião passará para sexta-feira, dia 16.

Havia um pedido para que a votação fosse feita online, protocolado pela oposição do Tricolor. Isso não foi acatado pelo presidente do Conselho. Por outras vias, um pedido feito pelo atual presidente, para que fosse exigido quórum qualificado de 75% dos membros do Conselho Deliberativo para a aprovação da medida entrou em vigência. Se assim feito, Casares é afastado.

O Lance! teve acesso ao edital e a todos os documentos envolvendo essas novas movimentações. De acordo com o informado, a reunião extraordinária para tratar do impeachment será realizada de forma presencial no auditório Monsenhor Doutor Francisco Bastos, no estádio do Morumbis. No argumento, foi utilizado a justificativa de "ter o objetivo de garantir a segurança, o sigilo do voto secreto e a legitimidade do processo".