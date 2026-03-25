São Paulo oficializa a demissão de Allan Barcellos

O São Paulo oficializou a demissão do técnico Allan Barcellos, que treinava o Sub-20 da equipe. Segundo informado à reportagem, o pedido de demissão partiu do treinador na terça-feira (24), mas ainda faltavam alguns detalhes para que a rescisão fosse acertada. A informação foi publicada pelo clube nas redes sociais.

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No começo deste ano, o Tricolor renovou o contrato de Allan até 2027, justamente para blindar o técnico. Nos últimos meses, Atlético-MG e Bahia demonstraram interesse também. Existia também um plano de integrar Allan no elenco profissional pensando em um projeto futuro, o que não foi posto em prática - e o que teria influenciado a decisão do técnico, que mira novos horizontes.

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Agora, o Tricolor estuda reposições. O nome mais cotado é de Júlio Baptista. O ex-jogador integrou a comissão técnica das categorias de base do Real Valladolid e está livre no mercado desde então.

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Allan Barcellos, do São Paulo, teve uma passagem campeã pelo São Paulo (Foto: Reprodução)

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Allan Barcellos deixa o comando do time Sub-20 do São Paulo



O técnico Allan Barcellos pediu demissão e deixa o cargo de treinador do time Sub-20 do São Paulo.



O acordo foi selado com a diretoria nesta quarta-feira (25) e seu vínculo com o clube se encerra no dia 31 de março.… pic.twitter.com/x5uPZoAiVJ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 25, 2026

Números de Allan pelo São Paulo

No São Paulo desde 2022, Allan Barcellos já trabalhou em praticamente todas as divisões de base do clube, passando pelo Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20. Em 2023, o São Paulo foi vice-campeão do Brasileiro Sub-17 e também do Paulista Sub-17. Já em 2024, a equipe conquistou a Copa do Brasil Sub-20 e ficou com o vice na Copa do Brasil Sub-17 e no Paulista Sub-20. O ápice veio em 2025, com a conquista da Copinha, torneio mais tradicional da categoria.

Também esteve presente em finais importantes nos últimos anos, como Campeonato Paulista Sub-20, Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-17, chegando à decisão em nove das últimas 13 competições disputadas.