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São Paulo oficializa a demissão de Allan Barcellos

Tricolor anunciou a rescisão nas redes sociais

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 25/03/2026
17:08
Allan Barcellos quem pediu demissão (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)
imagem cameraAllan Barcellos quem pediu demissão (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)
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O São Paulo oficializou a demissão do técnico Allan Barcellos, que treinava o Sub-20 da equipe. Segundo informado à reportagem, o pedido de demissão partiu do treinador na terça-feira (24), mas ainda faltavam alguns detalhes para que a rescisão fosse acertada. A informação foi publicada pelo clube nas redes sociais.

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No começo deste ano, o Tricolor renovou o contrato de Allan até 2027, justamente para blindar o técnico. Nos últimos meses, Atlético-MG e Bahia demonstraram interesse também. Existia também um plano de integrar Allan no elenco profissional pensando em um projeto futuro, o que não foi posto em prática - e o que teria influenciado a decisão do técnico, que mira novos horizontes.

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Agora, o Tricolor estuda reposições. O nome mais cotado é de Júlio Baptista. O ex-jogador integrou a comissão técnica das categorias de base do Real Valladolid e está livre no mercado desde então.

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Allan Barcellos, do São Paulo, levantou a taça em 2024 (Foto: Reprodução)
Allan Barcellos, do São Paulo, teve uma passagem campeã pelo São Paulo (Foto: Reprodução)

Veja o anúncio feito pelo São Paulo

Números de Allan pelo São Paulo

No São Paulo desde 2022, Allan Barcellos já trabalhou em praticamente todas as divisões de base do clube, passando pelo Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20. Em 2023, o São Paulo foi vice-campeão do Brasileiro Sub-17 e também do Paulista Sub-17. Já em 2024, a equipe conquistou a Copa do Brasil Sub-20 e ficou com o vice na Copa do Brasil Sub-17 e no Paulista Sub-20. O ápice veio em 2025, com a conquista da Copinha, torneio mais tradicional da categoria.

Também esteve presente em finais importantes nos últimos anos, como Campeonato Paulista Sub-20, Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-17, chegando à decisão em nove das últimas 13 competições disputadas.

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