Ferreirinha responde provocação de Neto após gols no São Paulo

Ferreirinha marcou os dois gols do São Paulo no empate por 2 a 2 com o Alianza Lima. O jogador respondeu a provocação feita pelo apresentador Neto, dizendo que não chegou a abrir o vídeo em questão e que está focado somente no clube.

continua após a publicidade

O ex-jogador Neto virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após gols de Ferreirinha em São Paulo x Alianza Lima, na Libertadores. No "Donos da Bola" desta quinta-feira (10), o apresentador prometeu que ficaria pelado caso o atacante fizesse 10 gols no ano.

- Nesse ano, se o Ferreirinha fizer 10 gols, eu venho pelado aqui. Se a Band deixar, eu venho de tanguinha de onçinha - prometeu Neto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ferreirinha ainda alegou que sabe que Neto "tem o jeito dele". O jogador não marcava dois gols no mesmo jogo desde 2021, quando ainda estava no Grêmio.

continua após a publicidade

- Me mandaram bastante (a fala de Neto), não abri porque estava concentrado para o jogo. Ele tem o jeito dele lá, tá tudo bem. Tenho que pensar no São Paulo. Não por ele (fazer gols), tento fazer o máximo de gols pelo São Paulo. Não é por causa do Neto ou de qualquer pessoa. É para mim, para o São Paulo. Meu objetivo sempre será esse - disse o jogador.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo empatou por 2 a 2 com o Alianza Lima nesta quinta-feira (10), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor saiu na frente no primeiro tempo, com maior volume de jogo e dois gols marcados por Ferreirinha, mas perdeu intensidade e viu o time peruano buscar o empate.