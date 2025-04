Marcos Antônio lamenta empate do São Paulo na Libertadores: ‘A gente não entende’

O São Paulo viveu uma noite de contrastes ao empatar por 2 a 2 com o Alianza Lima, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time tricolor, que dominou completamente o primeiro tempo e saiu na frente com dois gols, viu sua vantagem desaparecer na etapa final, permitindo a reação da equipe peruana e deixando escapar dois pontos preciosos. Com esse resultado, o São Paulo soma quatro pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo D, atrás apenas do Libertad, do Paraguai, que lidera com seis pontos.

O início da partida foi promissor para o Tricolor, que mostrou um futebol objetivo e eficiente. Até o intervalo, o São Paulo controlou as ações e poderia até mesmo ter ampliado ainda mais o placar, criando outras oportunidades claras de gol.

No entanto, o segundo tempo foi completamente diferente. O Alianza Lima saiu mais agressivo e pressionou o São Paulo desde os primeiros minutos. O Tricolor, que parecia confortável com a vantagem, recuou excessivamente e perdeu a organização defensiva, permitindo que o adversário crescesse no jogo.

Aos poucos, a equipe peruana conseguiu diminuir a diferença no placar e buscou o empate com insistência.

Marcos Antonio, um dos destaques da partida, lamentou o resultado e reconheceu que a equipe falhou ao não sustentar o mesmo ritmo nos dois tempos.

— Na segunda parte, infelizmente, tomamos esse empate. Mas é isso, agora é levantar a cabeça e a gente seguir trabalhando para a próxima partida — disse o volante, que teve participação direta no segundo gol tricolor.

O jogador também destacou a necessidade de corrigir os erros cometidos para evitar novas surpresas na competição.

— A gente não entende, né? Mas a gente tem que continuar trabalhando, ver o que a gente errou nessa noite, para a gente não errar nos próximos jogos — completou.

O empate deixa o São Paulo em uma situação delicada na chave, já que o Libertad segue firme na liderança. O próximo desafio do Tricolor na Libertadores será justamente contra o time paraguaio, no dia 23 de abril, em Assunção, em um confronto direto que pode definir o rumo do grupo. Antes disso, porém, o time terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro, onde também busca se recuperar após dois empates sem gols. No próximo domingo, o time recebe o Cruzeiro, no Morumbi.