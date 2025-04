Torcedores do São Paulo provocam Neto após gols de Ferreirinha: ‘Vai ficar pelado’

O ex-jogador Neto virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após gols de Ferreirinha em São Paulo x Alianza Lima, na Libertadores. No "Donos da Bola" desta quinta-feira (10), o apresentador prometeu que ficaria pelado caso o atacante fizesse 10 gols no ano.

- Nesse ano, se o Ferreirinha fizer 10 gols, eu venho pelado aqui. Se a Band deixar, eu venho de tanguinha de onçinha - prometeu Neto.

Horas depois, Ferreirinha marcou dois gols no primeiro tempo do jogo no MorumBIS, na vitória parcial do São Paulo. O atacante ainda não havia balançado as redes em 2025 pelo Tricolor. Além da equipe paulista, o jogador de 27 anos também defendeu o Grêmio, clube que o revelou.

