O argentino Ricardo Centurión, ex-São Paulo, se envolveu em mais uma polêmica. No final de semana, em uma partida contra Independiente Petrolero e Oriente Petrolero, time que defende atualmente na Bolívia, foi flagrado fumando um vape (cigarro eletrônico) nas arquibancadas enquanto assistia à partida, na qual não foi relacionado.

O flagra de Centurión foi feito na própria transmissão da partida e logo viralizou nas redes sociais. O jogador não foi convocado para o compromisso pela Copa da Bolívia e foi flagrado fumando enquanto seu time era derrotado no Estádio Patria de Sucre.

Veja o vídeo de Centurión fumando vape:

Ricardo Centurión no fue convocado en Oriente Petrolero, pero estuvo en el palco VAPEANDO y mirando a sus compañeros… 🇧🇴🚬pic.twitter.com/ngXEQwv9H2 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 27, 2025

Ex-São Paulo tem histórico polêmico

Ser flagrado fumando vape na arquibancada não foi a primeira polêmica na qual Centurión se envolveu durante sua carreira. Pelo contrário, o jogador argentino carrega um longo histórico.

Seu primeiro grande escândalo aconteceu em 2016, quando jogava no Boca Juniors. Após um amistoso contra o Libertad, se envolveu em um acidente de carro com outros quatro veículos. Na época, testemunhas relataram que Centurión teria fugido do local. Na época, foi acusado na justiça de danos morais.

No mesmo ano, vazaram supostas fotos do jogador que geraram outra polêmica. Nas imagens, o atleta aparecia segurando o que indicava ser uma espingarda. Em outra ocasião, um suposto registro tinha o jogador portando um revólver.

Em 2018, defendendo o Racing, chegou a ser parado pela polícia após ser flagrado em alta velocidade em Lanús, passando também por alguns sinais vermelhos. Centurión se recusou a passar pelo teste do bafômetro no momento da abordagem.

Em 2023, quando defendia o Vélez, fez uma live em seu Instagram fumando, bebendo e vestindo uma camisa do Boca Júniors, rival do seu time. No mesmo ano, se envolveu em mais escândalos com a polícia, como ter testado positivo para cocaína e ser flagrado com maconha em Buenos Aires. Um ano antes, deu uma declaração preocupante, na qual alegava "ter cansado da vida".

- Cansei da vida, aguentei muitas coisas, precisei me isolar, me senti sobrecarregado, tive ataques de pânico, precisava me livrar de tudo, por isso decidi isso. Muitos não me entendem - disse na época em entrevista à rádio "La Red".

Em junho de 2024, Centurión chegou a ser dado como "desaparecido". A denúncia foi feita pelo próprio Vélez, time em que jogava, quando o presidente alegou que não tinha informações do jogador há mais de dez dias. O seu staff respondeu dizendo que nada havia acontecido e que ele estava em casa.

Passagem de Centurión no São Paulo

Centurión ficou marcado no Brasil após sua passagem pelo São Paulo. O argentino defendeu o Tricolor Paulista entre 2015 e 2016. O jogador chegou após uma negociação de R$ 13 milhões. Sem conseguir se firmar, deixou o time emprestado ao Boca Juniors.