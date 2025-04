O que o São Paulo precisa fazer para se classificar na Libertadores?

O São Paulo empatou por 2 a 2 com o Alianza Lima nesta quinta-feira (10), no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o Tricolor chegou aos quatro pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo D.

A situação da equipe comandada por Luis Zubeldía é relativamente tranquila, já que os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata, e o São Paulo tem boa vantagem sobre os demais concorrentes, com exceção do Libertad, líder com seis pontos.

O Alianza Lima, que somou seu único ponto justamente diante do Tricolor, aparece em terceiro lugar, com apenas um ponto. O Talleres, que fecha a tabela, ainda não pontuou nas duas primeiras rodadas.

O líder do grupo, o Libertad do Paraguai, soma duas vitórias em dois jogos. O duelo direto entre São Paulo e Libertad está marcado para o dia 23 de abril, em Assunção, e deve ser o principal teste do Tricolor nesta fase.

(Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Quais jogos faltam para o São Paulo na fase de grupos da Libertadores?

O São Paulo volta a campo pela Libertadores no próximo dia 23 de abril, fora de casa, contra o Libertad, no Paraguai. Depois, reencontra o Alianza Lima, no Peru, em 6 de maio. O terceiro confronto da sequência será novamente com o Libertad, dessa vez no Morumbis, no dia 14 de maio. A fase de grupos será encerrada em 27 de maio, diante do Talleres, também no Morumbis.

Sobre viagens, o calendário está relativamente equilibrado. Analisando o desempenho dos times no grupo, o Libertad surge como o principal desafio do Tricolor na chave. Líder com 100% de aproveitamento, a equipe paraguaia será o foco do confronto direto que pode definir a liderança.

Se vencer fora de casa na próxima rodada, o São Paulo assume a liderança e ganha fôlego para administrar a reta final da fase de grupos com mais tranquilidade.