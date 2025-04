Nahuel Ferraresi falou sobre o empate do São Paulo por 2 a 2 com o Alianza Lima. O Tricolor saiu na frente no primeiro tempo, com maior volume de jogo e dois gols marcados por Ferreirinha, mas perdeu intensidade no segundo tempo.

Esta perda de intensidade e o fato do Tricolor deixar a vitória escapar em casa foi assunto trazido à tona por Ferraresi após o jogo. O zagueiro alegou que o primeiro tempo foi bom, mas considerou a etapa final como "nada a ver". Para ele, o que aconteceu nesta quinta-feira (10) não poderia mais.

- Tem que ficar mesmo. O primeiro tempo foi excepcional e o segundo nada a ver. Não podemos entrar no segundo tempo assim, dormindo. Isso não pode acontecer mais. Cada equipe que está jogando no nosso grupo está conseguindo resultado fora de casa. Não tem equipe que vem passear, precisamos estar preparados - disse.

- Precisa ganhar. Jogar como jogamos a primeira parte, faltou isso no segundo tempo. Estamos no maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Precisamos mostrar isso - completou.

(Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Como foi o jogo do São Paulo?

