‘Ou inventa ou não tem’: o drama e o caminho do São Paulo na lateral direita

O São Paulo tem vivido um problema na lateral direita. Sabe-se que a prioridade da vinda de um reforço seria para a posição. No momento, o Tricolor lida com o que tem - e isso foi assunto para Hernán Crespo durante sua coletiva de imprensa após a vitória em cima do Fluminense, por 3 a 1.

continua após a publicidade

"Ou inventa ou não tem". Esta foi a resposta do técnico ao ser questionado sobre o assunto. Para a posição, o Tricolor só conta basicamente com Cédric. Ainda há a opção de trabalhar com Maik, revelado na base do São Paulo, mas ainda sem experiência no profissional.

O Lance! apurou que a comissão técnica tem acompanhado o trabalho de Maik junto à Cotia, mas existe a noção que ele ainda precisa ganhar rodagem, mesmo que já esteja treinando entre os mais velhos do elenco. Crespo explicou o assunto também.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Neste momento, ou teremos que inventar uma posição, ou esperar que o Maik esteja bem, talvez o próximo jogo, se ele estiver bem, pode jogar, vamos ver dia a dia. O elenco não tem laterais direitos, ou a gente inventa alguma coisa ou não tem - disse Crespo.

➡️Ferreirinha fala sobre aposta de Neto após outro gol: ‘Vai ter que usar a tanguinha’

Maik está no radar do profissional do São Paulo (Foto: Reprodução/ São Paulo FC)

São Paulo também trabalha com improvisos na lateral direita

Enquanto um lateral-direito não chega, o caminho do São Paulo tem sido obrigado a improvisar. No jogo contra o Juventude, por exemplo, o treinador deslocou Bobadilla para fazer o papel na lateral. Com Zubeldía, Nahuel Ferraresi chegou a cumprir esta função, mesmo que sempre tenha demonstrado que não gosta de trabalhar assim. Com Crespo, algo foi deixado claro: o venezuelano seria muito importante para o sistema com três zagueiros, o que descartaria essa ideia, por enquanto.

continua após a publicidade

Neste contexto, Hernán Crespo seguirá esta estratégia. O Tricolor olha com atenção total para o mercado da bola. O Lance! apurou que a preferência do time seria por um lateral versátil. Isto é, que consiga cumprir funções diferenciadas em campo, além de atuar pelos lados. O ideal seria um jogador que também atuasse como zagueiro.

A questão financeira é outro tópico do plano. O São Paulo não pretende trazer um jogador em definitivo. Pensando no dinheiro e moldes, o Lance! apurou que o Tricolor que alguém livre no mercado ou que chegue como empréstimo. A folha salarial também deve ser condizente.

O Tricolor busca um lateral-direito para suprir a saída de Igor Vinícius, agora no Santos.