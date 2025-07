O São Paulo não contará com Ferreira e Alan Franco para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro que acontece no domingo, dia 3 de agosto, contra o Internacional. O jogo será no Beira Rio.

Os dois jogadores levaram o terceiro cartão amarelo no domingo (27) na vitória contra o Fluminense por 3 a 1. Titulares e jogadores importantes no elenco de Hernán Crespo, não poderão nem estar no banco de reservas.

Ferreirinha foi advertido por reclamação após o gol de Luciano ser anulado. Alan Franco, por sua vez, levou o cartão amarelo no momento da sua substituição no segundo tempo. O árbitro entendeu que o zagueiro demorou para deixar o gramado e dar espaço para Sabino, perto dos 40 minutos da etapa final.

Crespo pode ter algumas opções para repor os atletas. Ferreirinha começou como titular contra o Fluminense, mas ocupando um espaço que estava sendo de André Silva. Quanto a Alan Franco, o argentino pode ter Sabino como opção, mas fica restrito quanto a possíveis reposições.

São Paulo tem desafio pela Copa do Brasil durante a semana

Mesmo que a dupla de jogadores seja desfalque para enfrentar o Internacional no final de semana, serão opções para o jogo que acontece no meio da semana. Na quinta-feira, o São Paulo encara o Athletico-PR. O jogo é válido pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida será às 19h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. Mesmo assim, Crespo sinalizou que a escalação contra o Furacão pode ter algumas mudanças. Entre elas, talvez utilizar um time misto.