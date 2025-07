Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 29/07/2025

O São Paulo volta a treinar nesta terça-feira, dia 28 de julho, de olho no jogo contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil.

Agenda

O time volta a treinar às 10h (de Brasília), no SuperCT. O time folgou no dia anterior após a vitória em cima do Fluminense e faz seu primeiro trabalho. Agora, o São Paulo vira a chave e olha para a Copa do Brasil. O Tricolor disputará o jogo de ida das oitavas de final contra o Athletico-PR. Será o primeiro estudo de Crespo pensando no jogo.

São Paulo treina de olho no Athletico (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Cotia

Cotia se apresenta normalmente e cumpre com seus compromissos na agenda no CFA Laudo Natel. O Sub-17 joga nesta terça-feira. As Crias de Cotia enfrentam o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro da categoria. A partida será às 15h (de Brasília), no centro de treinamento tricolor.

Futebol feminino

O São Paulo não joga. O time treina e pensa nos próximos compromissos da modalidade no profissional.

