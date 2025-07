Antony foi formado nas categorias de base do São Paulo. Hoje na Europa, tem um futuro indefinido no mercado, que segue sendo acompanhado pelo clube mesmo de longe. O motivo? Uma negociação pode render uma bolada aos cofres do time.

De acordo com a Sky Sports, dois clubes da liga saudita estão interessados na contratação de Antony. O portal não revela os nomes dos times, mas vale lembrar que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) tem controle sobre o Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad.

Mesmo que ainda sem um destino certo, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o São Paulo pode ter direito a 5% deste valor. Ou seja, se o negócio for fechado, o Tricolor pode arrecadar uma quantia milionária - ainda sem uma proposta, mas tendo em vista o valor de mercado de Antony e os times que estão de olho no jogador.

Antony tem contrato com o Manchester United até 2027, mas o clube inglês já sinalizou que não tem o atacante em seus planos pensando no futuro.

Veja o desempenho de Antony na última temporada

Antony foi contratado pelo Betis por empréstimo e chegou ao clube em janeiro de 2025. Em 26 partidas, o brasileiro marcou nove gols, contribuiu com cinco assistências e foi um dos responsáveis por levar a equipe espanhola à final da Conference League e a classificar para a próxima edição da Europa League via La Liga.



Antony, ex-Manchester United, pelo Betis (Foto: Divulgação)

São Paulo observa com atenção jogadores formados em Cotia

O clube encerrou a temporada com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o Tricolor apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida.

Com isso, o São Paulo estabeleceu algumas metas para a temporada 2025, pensando principalmente no balanço. Entre elas, uma relacionada a vendas e negociações. O clube tinha uma meta de R$ 155 milhões em negociações, que já foi batida. Além de envolver vendas de jogadores que ainda estão no São Paulo, o clube tamb´me observa essas porcentagens que são relacionadas aos jogadores formados em Cotia.

Recentemente, por exemplo, o São Paulo lucrou 90 mil euros, que se aproxima dos R$ 600 mil na cotação atual, com a ida de Emerson Royal ao Flamengo.