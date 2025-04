Qual o tamanho da dívida atual do São Paulo? Veja valores

O São Paulo Futebol Clube apresentou nesta semana suas demonstrações financeiras referentes ao ano de 2024. O relatório, que foi compartilhado com os conselheiros do clube e ainda será publicado oficialmente, revela que a dívida total tricolor subiu para R$ 968,2 milhões, um crescimento de R$ 112,2 milhões em comparação com os R$ 856 milhões registrados ao fim de 2023.



O aumento acontece mesmo com a implantação de estratégias financeiras que visam reorganizar o fluxo de caixa do clube. Entre elas, está a criação de um FIDC (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios), lançado para quitar débitos com bancos e instituições financeiras.

🧾 O que é o FIDC e como ele ajuda o clube?

De acordo com o presidente Julio Casares, o fundo foi bem recebido no mercado e já captou R$ 135 milhões nos primeiros meses de operação. Essa quantia foi usada para pagamento de dívidas, tributos e reforço do caixa.

- Tal produto foi bem aceito pelo mercado financeiro. Já captamos R$ 135 milhões nos primeiros meses. Nos próximos meses, vamos aportar mais contratos futuros para a antecipação e liberação de receitas - explicou o dirigente.

Além disso, o clube projeta um valor significativo de recebíveis para os próximos anos. Segundo Casares, o São Paulo tem garantido R$ 2,026 bilhões em contratos até 2030 – valor que não inclui fontes como bilheteria, vendas de atletas e patrocínios.

📉 Quadro ainda é delicado, mas projeções são otimistas

Apesar da evolução na dívida, a atual gestão afirma estar trabalhando para "estancar a sangria" e entregar uma situação mais controlada até o fim do mandato, em 2027. Casares garante que, mesmo com o cenário atual, o clube segue em rota de recuperação:

- É claro que o resultado não é o que gostaríamos, mas temos um planejamento para deixar o São Paulo com mais musculatura para quem me suceder e para o centenário, em 2030 - afirmou o presidente.

A expectativa agora é que os números completos sejam publicados nos próximos dias para análise do mercado e da torcida. Enquanto isso, o clube tenta equilibrar a busca por títulos com a missão de sanar uma das maiores dívidas entre os gigantes do futebol brasileiro.

