Medalhão do São Paulo vira alvo após empate na Libertadores: ‘Coisa triste’

O São Paulo ficou só no empate em 2 a 2 com o Alianza Lima na Libertadores, no MorumBIS, na última quinta-feira (10). Após o jogo, um dos alvos dos torcedores, além do técnico Luis Zubeldía, foi o atacante Jonathan Calleri. O centroavante perdeu algumas chances de gol na partida.

Calleri chegou ao São Paulo em 2016 por empréstimo em temporada que se destacou, com 16 gols em 31 jogos. O atacante rodou por outros clubes como West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol, Osasuna, até voltar ao Tricolor, em 2021. Pelo clube, já conquistou Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

Como foi São Paulo x Alianza Lima?

O jogo começou intenso. Com apenas seis minutos, o técnico Luis Zubeldía recebeu um cartão amarelo por reclamação à beira do campo. Aos 17 minutos, Lucas Ferreira, surpresa na escalação do São Paulo, chamou atenção com uma boa jogada pela direita. A Cria de Cotia encontrou Calleri na área, mas o argentino finalizou por cima Aos 26, Calleri teve nova oportunidade, mas parou no bloqueio da defesa do Alianza Lima.

Barcos, do Alianza Lima, chegou a assustar em jogada ofensiva, mas o São Paulo reagiu rápido. Aos 31 minutos, Ferreirinha fez uma jogada individual pela esquerda e abriu o placar. Cinco minutos depois, voltou a marcar. Marcos Antônio cruzou na área e o camisa 11 apareceu bem para ampliar, anotando seu segundo.

O São Paulo voltou desligado para o segundo tempo. Aos 20 minutos da etapa final, o Alianza Lima aproveitou o momento e diminuiu a vantagem tricolor com um gol de Castillo. A partir daí, os peruanos passaram a controlar melhor o jogo, com trocas de passes mais eficientes e explorando os espaços.

O Alianza continuou dominando. Aos 30 minutos do segundo tempo, Quevedo recebeu um ótimo cruzamento, finalizou de primeira e empatou para o time peruano. O São Paulo continuou recuado e se contentou com o empate em casa.

