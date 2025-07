Foi mão? CBF divulga áudio do VAR sobre gol do São Paulo anulado contra o Fluminense

A CBF divulgou o áudio do gol do São Paulo anulado que gerou polêmica entre os torcedores presentes no Morumbis na vitória por 3 a 1 em cima do Fluminense no último domingo (27).

O lance polêmico diz respeito ao gol marcado por Bobadilla. Após análise da arbitragem de vídeo, o VAR entendeu que o chute teria batido no braço de Luciano, no começo do segundo tempo. Em campo, o árbitro não havia visto este toque, mas após a análise de vídeo, o lance foi anulado.

- Davi, vou recomendar revisão pra você de um possível toque no braço de imediatez - acionou o VAR e comunicou para Davi Lacerda, árbitro da partida.

- É no cotovelo… uma mão de imediatez. Estou voltando com a decisão de falta a favor do vermelho - completou.

Mesmo com o gol anulado, o São Paulo encerrou a 17ª rodada do Brasileirão com os três pontos. Os gols foram marcados por Arboleda, Ferreirinha e Gonzalo Tapia.

Gol de Bobadilla foi anulado após análise do VAR (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Arbitragem gerou polêmica para o lado do Fluminense também

Não somente no lado tricolor que a arbitragem foi polêmica. Para o lado do Fluminense, Renato Gaúcho chegou a se manifestar durante coletiva de imprensa alegando que, no gol de Ferreirinha, um impedimento não foi marcado.

- Não gosto de dar desculpa, não é desculpa, mas é de se pensar: estamos em 2025, século XXI, e a gente não tem uma definição por parte do VAR em uma jogada. Pelo que eu vi, todo mundo viu, o Ferreirinha estava impedido. Agora, se o VAR tem outra linha tem que mostrar para a gente. A CBF tem que mostrar o lance, porque, se for o que a gente viu no estádio, o Ferreirinha estava impedido. Eu não sei de onde que o VAR tirou que foi gol. O jogo estava 1 a 0 - disse Renato durante a coletiva de imprensa.