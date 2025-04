São Paulo deixa escapar vitória e empata com Alianza Lima pela Libertadores

O São Paulo empatou por 2 a 2 com o Alianza Lima nesta quinta-feira (10), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor saiu na frente no primeiro tempo, com maior volume de jogo e dois gols marcados por Ferreirinha, mas perdeu intensidade e viu o time peruano buscar o empate.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Como foi o jogo?

O jogo começou intensidade. Com apenas seis minutos, o técnico Luis Zubeldía recebeu um cartão amarelo por reclamação à beira do campo.

Aos 17 minutos, Lucas Ferreira, surpresa na escalação do São Paulo, chamou atenção com uma boa jogada pela direita. A Cria de Cotia encontrou Calleri na área, mas o argentino finalizou por cima Aos 26, Calleri teve nova oportunidade, mas parou no bloqueio da defesa do Alianza Lima.

Barcos, do Alianza Lima, chegou a assustar em jogada ofensiva, mas o São Paulo reagiu rápido. Aos 31 minutos, Ferreirinha fez uma jogada individual pela esquerda e abriu o placar. Cinco minutos depois, voltou a marcar. Marcos Antônio cruzou na área e o camisa 11 apareceu bem para ampliar, anotando seu segundo.

continua após a publicidade

Ferreira comemorando o gol em São Paulo x Alianza Lima, no Morumbis (foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O São Paulo voltou desligado para o segundo tempo. Aos 20 minutos da etapa final, o Alianza Lima aproveitou o momento e diminuiu a vantagem tricolor com um gol de Castillo. A partir daí, os peruanos passaram a controlar melhor o jogo, com trocas de passes mais eficientes e explorando os espaços.

O Alianza continuou dominando. Aos 30 minutos do segundo tempo, Quevedo recebeu um ótimo cruzamento, finalizou de primeira e empatou para o time peruano. O São Paulo continuou recuado e se contentou com o empate em casa.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

➡️São Paulo conhece adversário da terceira fase na Copa do Brasil

O São Paulo volta a jogar no domingo (13) contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa Libertadores, o Tricolor joga no dia 23 de abril, contra o Libertad.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 2 ALIANZA LIMA

SEGUNDA RODADA DA COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: 10 de abril de 2025, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

🥅 Gol: Ferreira (1-0), Ferreira (2-0), Castillo (2-1), Quevedo (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Zubeldía, Marcos Antônio (São Paulo); Noriega (Alianza)

🟥 Cartão vermelho:

ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi (Cédric), Arboleda (Ruan), Alan Franco e Enzo Díaz (Matheus Alves); Alisson, Marcos Antônio e Luciano (André Silva); Lucas Ferreira, Ferrerinha (Wendell) e Jonathan Calleri.

ALIANZA LIMA (Técnico: Néstor Pipo)

Viscarra; Huaman, Noriega, Velasquez (Amasifuen), Ricardo Lagos; Castillo (Ccasani), Lavandeira (Cari), Gaibor; Quevedo, Eryc Castillo (Delgado), Barcos (Guerrero).