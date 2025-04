Zubeldía lamenta empate do São Paulo na Libertadores: ‘15 minutos nos custaram a vitória’

O técnico Luis Zubeldía deixou o MorumBis insatisfeito com o empate do São Paulo diante do Alianza Lima, pela fase de grupos da Libertadores. Após abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com dois gols de Ferreirinha, o Tricolor sofreu o empate e foi vaiado pela torcida. Para o treinador, o desempenho da equipe caiu drasticamente na etapa final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Fizemos um bom jogo, mas foram 15 minutos que nos custaram a vitória. A Libertadores te custa — avaliou Zubeldía, destacando que a equipe não conseguiu manter a intensidade do primeiro tempo.

Uma das decisões mais questionadas após a partida foi a substituição de Ferreirinha aos 18 minutos do segundo tempo. O atacante, autor dos dois gols do São Paulo, foi trocado por Wendell, e, coincidentemente, os dois gols do Alianza saíram justamente pelo lado esquerdo.

continua após a publicidade

— O Ferreira, se o deixo mais tempo, pode se lesionar. Não é uma novidade. Está cansado, cada vez que é exigido mais tempo que o normal, sofre lesões que o tiram 30 dias. Lucas, Oscar, os volantes… todos estão lesionados. E temos poucos extremos — explicou o treinador, reforçando que a mudança foi preventiva.

Apesar de entender a insatisfação da torcida, Zubeldía assumiu a responsabilidade pela escolha.

— A responsabilidade é minha. Eu que executo as mudanças, quem entra e sai. Deixar o Ferreirinha era um risco. Quem entra é responsabilidade minha, por isso o responsável fui eu. O Ferreirinha tinha que sair. Não é pelo Ferreirinha. Agora eu tenho que ver quem pode jogar quando ele sair. Não tenho extremos para jogar ali. Foi por exclusão. Hoje, sem Lucas, não tenho muitas opções — afirmou o técnico argentino.

continua após a publicidade

O treinador ainda justificou a entrada de Wendell na vaga do atacante.

— O Wendell é um jogador que pode jogar no ataque. Se não tenho uma mudança igual ao Ferreira… mas tenho que executar. Wendell é um bom jogador, técnico. Estamos focando nessa mudança, mas não é assim. O responsável fui eu.

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Zubeldía também reconheceu que a equipe não teve fôlego para sustentar a proposta de jogo ao longo dos 90 minutos.

— Não pudemos suportar o ritmo no segundo tempo. Os jogadores foram cansando. Foi um jogo vertical no primeiro tempo. Fomos bem até os 15 minutos do segundo tempo também, não tanto quanto no primeiro, claro. No final também. Para fazer um segundo tempo igual, tínhamos que ter as mesmas características em campo. Poderíamos ter feito um gol a mais, tivemos muitas situações. Não aconteceu — finalizou Zubeldía.

Com o empate, o São Paulo chegou a quatro pontos no Grupo D da Libertadores, ocupando a segunda colocação, atrás do Libertad, que soma seis. O Alianza Lima é o terceiro, com um ponto, e o Talleres segue sem pontuar.

O Tricolor volta a campo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o próximo compromisso será no dia 23 de abril, fora de casa, novamente diante do Libertad.