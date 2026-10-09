Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-diretor do São Paulo revela que não se arrepende de demissão de Crespo

Rui Costa falou sobre a saída polêmica de Crespo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
09/10/2026 12:52
Favorite o Lance! no Google
Crespo técnico do São Paulo
Torcida do São Paulo não recebeu bem a decisão (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)

Rui Costa, ex-diretor do São Paulo, voltou a falar publicamente sobre a demissão de Hernán Crespo, que aconteceu em março deste ano e foi uma das maiores polêmicas recentes do clube.

Em entrevista ao "ge", Rui Costa alegou que não se arrepende da demissão do argentino, que teve muito da sua voz por trás. Para ele, era inevitável, justificando que Crespo não concordava com seu método de trabalho.

continua após a publicidade

- O Crespo várias vezes colocou de forma muito clara que não concordava com algumas coisas que estavam postas como dados de realidade. Ele queria contratações, achava que o time não podia evoluir, defendia muito essa dificuldade do São Paulo de ser protagonista e ter um ano difícil, e obviamente que toda vez que alguém projeta cenários adversos a chance de acertar é muito grande, sobretudo no futebol - disse Rui Costa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Rui Costa em coletiva pelo São Paulo
Rui Costa foi demitido há alguns meses (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Ainda na sua argumentação, Rui Costa justificou que as conversas não estavam alinhadas entre as partes, ressaltando mais ainda essa limitação que o clube tinha com contratações. Atravessando um momento financeiro delicado, o São Paulo apresentou movimentações discretas nas últimas janelas de transferências.

continua após a publicidade

– Eu entendo que o Crespo falava isso para proteger talvez até os jogadores. Mas a repetição constante de uma máxima de que não era possível e questões internas que a gente conversava de necessidade de contratação, porque em algum momento se prometeu ele contratações e eu não as prometi. Em algum momento, houve uma dissintonia e o trabalho na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de 2025 e no Campeonato Paulista era questionável, do ponto de vista não da atitude profissional dele - completou.

Relembre como foi a demissão de Crespo

O São Paulo demitiu Hernán Crespo em 9 de março, em uma decisão que surpreendeu pelo momento. A equipe estava invicta no Brasileirão, na segunda colocação, com dez dos 12 pontos disputados. O estopim foi a eliminação no Paulistão, mas a nota oficial do clube não detalhou os motivos. A diretoria alegou que as expectativas definidas no planejamento esportivo não estavam alinhadas, enquanto relatos apontavam desgaste interno no dia a dia do CT da Barra Funda.

continua após a publicidade

Três meses depois, foi a vez de Rui Costa deixar o cargo. Diretor-executivo de futebol desde 2021, ele saiu em 20 de junho, após a equipe cair da liderança para o oitavo lugar, enfrentar protestos da torcida no CT e passar por mais uma mudança no comando técnico. Em abril, depois da derrota por 2 a 1 para o Vasco, torcedores foram à Barra Funda pedir sua saída. Mais tarde, Roger Machado foi demitido após a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jornalista evidencia má fase Tricolor (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Fora de Campo

PVC aponta culpado por sequência negativa do São Paulo

Há 3 minutos
dorival jr

São Paulo

Entenda por que Dorival Júnior segue mantido no São Paulo apesar dos resultados

Há 1 hora
Dorival explicou a fala que teve após a eliminação do São Paulo para o Boca (Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

São Paulo

São Paulo mantém confiança em Dorival apesar de pior aproveitamento

Há 22 horas
Cruzeiro e São Paulo

São Paulo

Derrota para o Cruzeiro deixa São Paulo com três marcas negativas

Há 1 dia
Ferreirinha contra o Flamengo

São Paulo

São Paulo vive alerta com lesões e pode ter nona baixa no elenco

Há 1 dia
Fernando Diniz à beira do campo em Corinthians x Internacional

Futebol Nacional

Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Há 1 dia
Mais LANCE!
Ryan Francisco São Paulo Vasco

Joia do São Paulo ganha destaque em importante mídia internacional

Cruzeiro x São Paulo, no Mineirão

Análise: São Paulo repete erros defensivos na derrota contra o Cruzeiro

dorival jr

Dorival não esconde preocupação após derrota do São Paulo

Corinthians x Internacional - Memphis Depay

Risco de rebaixamento do Corinthians cresce, e Vasco respira; veja números

Calleri pelo São Paulo

Calleri faz desabafo após derrota do São Paulo para o Cruzeiro

Dorival Júnior em ação

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Zé Lucas comemora gol pelo Cruzeiro

Jovens decidem, e Cruzeiro vence o São Paulo no Mineirão

Kaio Jorge comemora gol contra o CAP

Veja gols em Cruzeiro e São Paulo: Kaio Jorge e Zé Lucas marcam

Tolói em ação durante Cruzeiro e São Paulo

Possível pênalti não marcado em Cruzeiro x São Paulo irrita torcedores

Dorival Júnior pelo São Paulo

São Paulo tem mudanças contra o Cruzeiro; veja escalação

Troféu do Brasileirão Série A

Brasileirão de volta: confira o retrospecto dos jogos da 29ª rodada

Marcelo Gouvea Portugal

Marcelo Gouvêa apresenta plano de governo para o São Paulo; veja propostas

Brasileirão Série A 2026 - Cruzeiro x São Paulo

Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão