Entenda os desafios de Zubeldía para a pré-temporada do São Paulo nos EUA

Em três dias o elenco do São Paulo se reapresentará para dar início à pré-temporada 2025. Já na quarta-feira (8), no início da tarde, o elenco tricolor embarca rumo à Flórida, nos Estados Unidos, onde fará dois amistosos pelo FC Series, em uma viagem que irá durar pouco mais de dez dias. Essa janela já será de extrema importância para o técnico Luis Zubeldía, que precisará ponderar algumas questões sobre seu grupo de atletas antes mesmo da estreia oficial.

O primeiro ponto importante que deverá ser levantado pelo treinador são os nomes que vão retornar alguns dias antes ao Brasil para reforçar o elenco no {Campeonato Paulista}. Isso porque dois jogos do Paulistão coincidem com o período de viagem aos EUA. A estreia, que seria no dia 15, foi adiada para o começo de fevereiro. Já a segunda partida, contra o Botafogo-PB foi mantida. O time será mesclado entre nomes da base e jogadores escolhidos pra voltar ao país.

Luis Zubeldía comando treino do São Paulo no CT da Barra Funda. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

A expectativa é que sejam entre 10 e 12 nomes definidos para retornar à capital paulista e entrar em campo no dia 20 de janeiro. O jogo acontecerá fora de casa, em Ribeirão Preto, às 20h. No dia anterior, o elenco que ficou nos EUA faz seu segundo amistoso no FC Series, um duelo com o Flamengo. O primeiro será contra o Cruzeiro.

Neste momento, o treinador vê seu elenco diminuir para a disputa da temporada 2025. Por enquanto, apenas Oscar foi anunciado como reforço. Nas laterais, foram três peças que deixaram a equipe, com Rafinha, Welington e Jamal Lewis.

No meio e no ataque, mais quatro nomes. Rodrigo Nestor e Michel Araujo vão defender o Bahia e restam apenas exames médicos para a confirmação. Wellington Rato também deu adeus ao Tricolor e foi em definitivo ao Vitória. O argentino Galoppo já se juntou ao River Plate e não se reapresenta com o São Paulo.

O time pode passar por uma "escassez" de substituições, principalmente quando o elenco se dividir em dois para o Paulistão e para o amistoso da FC series. Por isso, o técnico também precisa ficar atento a possíveis reforços saindo das divisões de base. Zubeldía poderá ver o elenco em ação enquanto disputa a Copinha, que vai até 25 de janeiro. No ano passado, convocou os atacantes Ryan Francisco e Lucas Ferreira para o último jogo do Brasileirão diante do Botafogo e deu a oportunidade de Ryan entrar em campo nos minutos finais.

O técnico Allan Barcellos, do sub-20, tem um elenco com boas opções e que se mostram prontas para ganhar rodagem no profissional. Na estreia do São Paulo contra o Serra Branca-PB, na vitória por 2 x 0, o técnico teve à sua disposição atletas que já atuaram em jogos do time principal, como o volante e capitão Negrucci, o atacante Henrique Carmo e o zagueiro Igão. Esses dois últimos entraram ao decorrer da partida.

O elenco considerado curto também sofrerá com o ritmo de jogos neste começo de ano. Por conta do calendário apertado, que já obrigou o Paulistão a começar mais cedo, a sequência de partidas será frenética com jogos nos fins de semana e nos meios de semana. Esse é um ritmo que seguirá até o meio do ano, quando haverá a pausa para o novo Mundial de Clubes.

Em um período de reativação física, é importante que o elenco de Zubeldía tome cuidado para evitar lesões e repita o cenário de improvisações visto em 2024. Na lateral, por exemplo, o técnico argentino improvisou Sabino, que é zagueiro, e o meia Liziero pelo lado esquerdo.