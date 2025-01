Mercado da Bola: dupla do São Paulo não se reapresentará e acerta saída do clube

O elenco do São Paulo se reapresentará no próximo dia 8 de janeiro para iniciar a pré-temporada do clube nos Estados Unidos. E o elenco de Luis Zubeldía terá mais duas baixas para a preparação da temporada e para a montagem do meio-campo em 2025.

A dupla Rodrigo Nestor e Michel Araújo está acertada para deixar o Tricolor rumo ao Bahia. De acordo com a apuração da reportagem do Lance!, os dois retornam das férias e juntam-se ao elenco do Esquadrão. Restam apenas as conclusões dos exames médicos para o tricolo baiano anunciar as contratações.

São Paulo perderá dois nomes para o meio-campo em 2025. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Acompanhado de perto pelo Bahia e pelo Grupo City (CFG) há alguns meses, Nestor chega ao Bahia por empréstimo e tem em seu contrato uma cláusula de obrigação de compra a partir de metas estabelecidas pelas duas partes. O CFG entende que o jogador se encaixa nos padrões de jogo do grupo e pode agregar ao elenco de Rogério Ceni, que já trabalhou com o atleta no São Paulo.

Michel Araújo vai para o Esquadrão em definitivo. O uruguaio chegou a renovar contrato com o Tricolor do Morumbi no meio de 2024, mas sofreu com lesões e perdeu espaço no elenco de Zubeldía, o que abriu espaço para sua saída.

A parceira entre Nestor com Ceni foi muito proveitosa para o atleta. Os dois trabalharam juntos entre 2021 e 2023. Foi neste período, em 2022, que o meia teve sua temporada mais consistente, tendo disputado 62 partidas e anotou oito gols e 11 assistências. Em 2024, o camisa 11 perdeu espaço com Luiz Zubeldía e disputou 38 jogos na temporada, marcando um gol e distribuindo duas assistências.

Michel Araújo entrou em campo também em 38 jogos, mas não marcou gols ou assistências. Em 2023, trabalhou com Rogério Ceni por pouco tempo, já que o técnico saiu da equipe em abril.

As saídas de Nestor e Araújo reforçam o cenário de um elenco mais curto para Zubeldía no São Paulo. Além da dupla, o Tricolor perdeu os laterais Rafinha, Welington e Jamal Lewis. A única chegada anunciada até o momento é a do meia Oscar, tratada como a principal contratação da janela são-paulina.