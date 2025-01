Torcedores do São Paulo se derretem por destaque da Copinha: ‘Fenômeno’

Neste sábado (4), o São Paulo venceu o Serra Branca, da Paraíba, por 2 a 0, no Zezinho Magalhães, em Jaú, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois gols do time comandado por Allan Barcelos foram marcados por Ryan Francisco.

Após balançar as redes duas vezes, os torcedores do São Paulo invadiram as redes sociais elogiando o jovem atacante do Tricolor. Veja alguns comentários feitos no X:

Ryan Francisco atuando pelo São Paulo sub-17 (Foto: Reprodução/Transfermarkt)

